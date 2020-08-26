王毅同意大利外长迪马约举行会谈

新华社罗马8月25日电 当地时间8月25日，对意大利进行正式访问的国务委员兼外长王毅在罗马同意外长迪马约举行会谈。

王毅表示，此次欧洲之行是新冠肺炎疫情在全球暴发蔓延后中国外长首次出访，意大利是第一站，展示了中意关系在中国外交中的重要性，体现了中方对中欧关系的高度重视。疫情是全人类面临的共同挑战，各国团结合作是正确应对之道。中意在这方面走在世界前列，也为国际抗疫合作作出表率。此访是中意团结抗疫的继续，也是“后疫情时代”深化两国合作的开始。

王毅说，今年是中意建交50周年，我们要乘势而上，推动双边关系取得新进展。要有序恢复各层级交往，强化政府间合作机制平台，尽早重启两国标志性合作项目，制定双方加强务实合作的新三年行动计划，推动双边关系全面发展。聚焦“一带一路”合作，利用好人员往来“快捷通道”，加速企业复工复产，办好明年中意“一带一路”企业家大会，推动共建“一带一路”取得更多可视成果。共同维护多边主义和贸易自由化、维护全球产业链供应链安全，为推动全球抗疫合作和经济复苏贡献力量。中方赞赏意方坚持一个中国原则，在涉及中方核心利益和重大关切问题上给予理解和支持，中方也将一如既往支持意方在欧盟和国际及地区事务中发挥更大作用。

王毅表示，中方愿与世界分享中国发展的机遇，中国越发展，对外开放的大门就开得越大。希望意方和欧方也能保持对外开放传统，为中国企业提供公正、透明的营商环境。中方愿与欧方共同努力，年内完成中欧投资协定谈判，拓展数字经济、气候变化等领域合作，为推动“后疫情时代”全球经济复苏和发展作出积极贡献。

迪马约表示，中国是意方在全球范围内不可缺少的重要伙伴，意中友谊源远流长。意方感谢中方在意方抗疫最艰难时期及时伸出援手。在全球经济复苏时刻，意中合作取得丰硕成果，对外发出了非常积极的信号。意方希进一步加强两国现有合作机制，年内召开新一届意中政府委员会联席会议，制定双方加强务实合作的新三年行动计划，推动“一带一路”框架下重要合作项目取得新进展。意方将积极参加中国国际进口博览会。意方支持加强欧中合作，愿做东西方沟通的桥梁、中国欧盟交流的纽带，希欧中合作不断取得新的重要成果。

双方还就共同关心的国际和地区问题深入交换了意见。

会谈后，两国外长共同会见记者。

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