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王毅总结中意关系半个世纪发展经验

2020年08月26日07:22  来源：新华网
 

　　新华社罗马8月25日电 当地时间8月25日，国务委员兼外长王毅在罗马同意大利外长迪马约共同会见记者。

　　王毅表示，今年是中意建交50周年，这是一个承前启后、继往开来的重要历史时刻。回顾既往，中意关系之所以能在半个世纪风云变幻中稳定健康发展，主要得益于三条经验：

　　一是双方作为东西方文明的杰出代表，始终保持相互欣赏、相互包容，我们能够从文明的角度尊重各自人民选择的发展道路，支持彼此在核心利益问题上的正当关切。

　　二是双方作为全球主要经济体，始终坚持开放合作、互利共赢。目前中意已成为对方在亚洲和欧盟的第一大和第四大贸易伙伴。双方都以开放的态度对待彼此投资，中国对意直接投资已超过百亿美元，意在华投资项目达到6000多个。

　　三是双方作为有着深厚友谊的朋友和伙伴，总是在对方遇到困难时伸出援手。无论是在2008年中国汶川地震，还是今年的新冠肺炎疫情，两国政府和人民都在共克时艰中谱写出患难见真情的感人故事。

　　王毅说，展望未来，中意关系应共同规划下一个50年的发展。

　　共建“一带一路”应当是我们深化合作的重要动力。千年之前的古丝绸之路已将双方密切相连，中意当然是共建“一带一路”的天然伙伴。去年意大利成为首个同中方签署共建“一带一路”文件的西方大国。一年多来，双方在能源、邮轮制造、港口建设和第三方市场等领域都收获重要成果，有了一个良好开端。两国应进一步传承丝路精神，让两国人民更多参与其中，推动共建“一带一路”取得更多可视成果，为全球可持续增长注入新的动力。

　　维护多边主义应当是我们共同高举的一面旗帜。中意都是对世界和平与发展负有责任的大国，应大力推进多边主义进程和贸易自由化，维护全球产业链供应链安全运行。明年，意大利将担任二十国集团主席国，中方将积极支持意方工作，为推进后疫情时期的全球治理改革、实现世界经济早日复苏作出积极贡献。

　　推进世界文明对话应当是我们勇于承担的一份国际责任。面对全球化和信息化时代挑战和难题层出不穷，文明的传统和先人的教诲可以给我们智慧和启迪。推动不同文明平等对话、互学互鉴，中意两国可以发挥表率，引领各方为全球治理提供可行方案。我们愿同各国一道，秉持人类情怀，顺应时代潮流，推动国际社会以对话化解分歧、以合作代替对抗、以团结消弭分裂，携手建设人类命运共同体。

(责编：岳弘彬)
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