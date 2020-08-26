八月二十一日，在位于南苏丹首都朱巴的一处新冠病毒检测机构，中国援南苏丹抗疫医疗专家组成员与当地一线抗疫医护人员交流。

新华社发

介绍隔离病房管理经验，讲解医护人员防护事项，传授危重症患者治疗方案……8月24日，中国抗疫医疗专家组实地考察南苏丹首都朱巴教学医院，并举办新冠肺炎疫情防控技术培训会。专家组成员与南苏丹有关州、县卫生院、社区卫生所负责人、朱巴各医院医生就疫情防控与患者救治等问题进行了深入交流。

“每当我们遇到困难，中国总是率先伸出援手。南苏丹发生疫情后，中国最先提供抗疫物资援助，中国是我们患难见真情的好朋友。”南苏丹副总统兼国家应对新冠肺炎疫情特别委员会主席阿卜杜勒巴吉在朱巴会见专家组时表示，中国政府派出专家组，体现了中方对南苏丹的深情厚谊。

应南苏丹政府邀请，中国抗疫医疗专家组于8月19日抵达朱巴。专家组由国家卫生健康委员会组建、安徽省卫生健康委员会选派，包括感染科、传染病防治、呼吸科、重症医学科、医学检验、护理等领域共8名专家。连日来，专家组马不停蹄，调研当地疫情防控措施，分享交流经验，提供培训指导。专家组组长梁朝朝表示，希望能把中国抗疫的成功经验带到南苏丹，并结合当地条件，帮助南苏丹加强应对疫情的能力。

“中国专家的敬业精神令人感动。”南苏丹加朗隔离收治中心负责人表示，中国专家为了解患者治疗情况，穿着全套防护装备在收治中心进行了3个多小时的考察和交流，汗水浸透全身。在南苏丹国家实验室，专家组就如何规范管理各功能区，一一提出有针对性、实操性的意见。

专家组还来到山东高速集团承建的朱巴—伦拜克道路项目作业现场，指导中企科学防疫，向员工们讲解预防措施和注意事项。

（本报喀土穆8月25日电）

《 人民日报 》（ 2020年08月26日 03 版）

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