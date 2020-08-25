新华社华盛顿8月24日电 新闻分析：新增病例下降、检测数量上升 美国疫情是否好转

新华社记者谭晶晶

最近，美国新增新冠确诊病例、住院病例下降，检测量上升。这是否意味着美国疫情有所好转？美国权威流行病学专家认为，过去4周美国疫情防控取得了一定进展，目前看来，全美范围内发病率开始呈现下降趋势，病亡率也开始趋于平稳，但仍需继续采取严格防控措施，而新学期复课将对美国下阶段疫情防控带来很大挑战。

美国疾病控制和预防中心网站公布的新冠疫情数据显示，美国自8月16日起已连续9天单日新增病例数在5万例以下，这是美国7月单日新增病例数激增以来首次连续数日下降。

与此同时，美国《大西洋月刊》发起的追踪全美疫情项目网站显示，美国检测量在上升，最近一周每天检测量都在60万例以上，22日达到近75万例。

该网站数据显示，上周美国疫情所有重要指标均出现改善，这是两个多月来的第一次。美国南部地区检测量上升、新增病例数下降，这种趋势是自今年春天以来首次出现；新冠住院病例数连续3周下降，目前住院病例数比7月23日最高峰时下降了超过27%。

美国加利福尼亚大学洛杉矶分校公共卫生学院副院长、流行病学教授张作风告诉新华社记者，目前南部佛罗里达州、得克萨斯州等此前病例激增的“重灾区”病例均呈明显下降趋势，西部加利福尼亚州疫情也趋于平稳。主要原因是很多州严格执行“口罩令”，并且开展大规模的对密切接触者的追踪和检测，加之保持社交距离、个人卫生等防控措施，新冠病毒传播速度明显下降。

“检测量加大的同时，病例数在减少，这说明确诊病例下降不是检测量降低所致，而可能是因为病毒传播在减少。”美国艾奥瓦大学微生物学和免疫学教授斯坦利·珀尔曼接受新华社记者采访时说。

美疾控中心主任罗伯特·雷德菲尔德21日表示，过去4周美国疫情防控取得了进展，希望这种势头能继续保持下去。

随着美国复学季到来，许多学生开始重返校园，近期美国校园成为新冠疫情集中暴发的新场所，多所大学取消了恢复当面授课计划，改为在线教学。美国圣母大学校长约翰·詹金斯表示，该校对近期新冠感染者密切接触者的追踪分析发现，大多数感染源于校外聚会。在这些聚会上被感染的学生将病毒传给他人，在校园内不断交叉感染，导致病例激增。

张作风也认为，复学对美国下一阶段疫情防控是很大的挑战。学生在校园、教室、餐厅的大规模聚集，可能使学校成为聚集性暴发的温床。

近期，尽管全美范围新增病例数在下降，但中西部地区新增病例数有所增加，包括艾奥瓦州、堪萨斯州、伊利诺伊州等。珀尔曼认为，中西部地区的病例增加与部分州从未完全关闭以及过早解除限制措施有关。他表示，如果各州不能继续严格执行相关防控措施，秋季全美多地区病例可能再次激增。

美国约翰斯·霍普金斯大学统计数据显示，截至美国东部时间24日晚，美国累计确诊病例超过573万例，累计死亡病例超过17万例。

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