综合消息：规划合作蓝图 建设澜湄国家命运共同体——多国人士高度评价澜湄合作第三次领导人会议成果

新华社北京8月24日电 澜沧江—湄公河合作第三次领导人会议24日以视频方式举行，国务院总理李克强在北京出席。多国人士认为，此次会议全面规划澜湄六国（中国、柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、越南）未来合作蓝图，有助于六国加强伙伴关系，深化各领域务实合作，共同应对新冠疫情并推动社会经济复苏，共同打造澜湄国家命运共同体。

柬埔寨外交部国务秘书卢伊戴维表示，澜湄合作机制发展迅速，已成为六国之间共同推进和平稳定和可持续发展最重要的平台之一。会议提出的推动澜湄合作与“国际陆海贸易新通道”（简称“陆海新通道”）对接，助力建设澜湄流域经济发展带，将促进湄公河国家产品直接进入中国中西部大市场，进而输往中亚和欧洲市场。在新冠疫情对全球经济造成前所未有冲击的背景下，澜湄流域经济发展带建设将成为新的区域经济引擎。

柬埔寨贝尔泰国际大学资深教授约瑟夫·马修斯表示，澜湄流域经济发展带建设将毫无疑问促进区域经济发展、减少贫困。在和“陆海新通道”发展对接这一倡议下，更多澜湄国家的产品将获得新的市场，为整个区域的产业发展注入新的活力，创造新的就业，甚至促进新的产业门类发展，提升人力资源水平。“我相信澜湄流域经济发展带将成为区域内促进多边合作、推动自由公平的市场经济和包容透明发展的助推器，为区域发展打开新的机遇之门。”

老挝自然资源与环境部长宋马·奔舍那说，“远亲不如近邻”。中国作为负责任的合作伙伴，及时透明地与下游国家共享澜沧江水文数据，开展应对水旱灾害应急合作。2016年和2019年，湄公河国家遭受严重旱情，中国加强对澜沧江水库的科学调度，有效缓解了旱情，得到了包括老方在内的湄公河国家政府和国际社会的高度评价。老挝自然资源与环境部将与其他五国对口部门一道努力，积极落实本次领导人会议关于澜湄水资源合作的新共识，助力打造澜湄流域经济发展带，为本地区和平与繁荣注入强劲动力。

泰中商务委员会主席邱威功说，在疫情冲击世界经济的大背景下，此次会议将为地区合作和共同发展发挥重要作用。澜湄地区近10多年来保持着较高的经济增长率，成为世界上经济增长最快的地区之一，有着独特的区位、交通物流、文化相融的优势。在澜湄合作机制下，各国政府在海关、产能合作、跨境贸易方面提供了一系列的优惠措施，该地区的合作将成为全球开展区域合作的典范。

缅甸战略与国际问题研究所联合秘书长钦貌林表示，在新冠疫情背景下，澜湄合作应当进一步深化。农业发展对所有澜湄国家发展都非常重要，各国需要在农业科技、物流和环境保护方面加强合作。他对中方将设立公共卫生专项资金的决定表示欢迎，对中方继续向湄公河国家提供抗疫物资和技术支持给予高度评价。

钦貌林说，中国在减贫领域经验丰富，能够给湄公河国家提供帮助。区域国家应该在帮助贫困女性、应对自然灾害、提升农村地区卫生意识和其他社会责任活动领域携手合作。现在是时候向世界证明，澜湄国家可以通过团结与合作来取得区域的繁荣发展。

越南自然与环境保护协会执行委员会委员黄国勇赞赏中方分享澜沧江全年水文信息，认为此举将有助于湄公河三角洲更好地应对旱季海水入侵等问题，促进当地农业生产方式的转型升级。（执笔记者：毛鹏飞；参与记者：章建华、明大军、车宏亮、王迪、陶军）

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