新华社北京8月24日电 题：共同命运 共创未来——澜湄合作第三次领导人会议成果解读

新华社记者

澜沧江—湄公河合作第三次领导人会议24日以视频方式举行。会议由中国国务院总理李克强同澜湄合作共同主席国老挝总理通伦共同主持，柬埔寨首相洪森、缅甸总统温敏、泰国总理巴育、越南总理阮春福出席。

在会后发表的《澜沧江-湄公河合作第三次领导人会议万象宣言》中，各方宣布加强政治和安全合作伙伴关系、经济和可持续发展合作伙伴关系、社会人文交流伙伴关系、澜湄合作机制伙伴关系。

澜湄六国共饮一江水，是事实上的命运共同体。会议期间，中方宣布将从今年开始，与湄公河国家分享澜沧江全年水文信息，共建澜湄水资源合作信息共享平台，更好应对气候变化和洪旱灾害。

“这是在以往汛期向湄公河五国提供澜沧江水文资料的基础上，中方为深化澜湄水资源合作提供的又一公共产品。”北京大学东盟国家研究中心主任翟崑说，作为上游国家，中国以责任担当积极回应下游国家加强合作的期待，并增信释疑，努力推动提升各国水资源管理能力。

因水而生，因水而兴。澜湄机制成立4年多来，合作从快速拓展期进入全面发展期，为地区注入了新的“源头活水”。

据水利部国际合作与科技司司长刘志广介绍，2020年澜湄六国陆续启动实施应对气候变化、大坝安全、饮水安全、洪旱灾害管理等方面20个务实合作项目，同时根据实际需求，结合2019年首届澜湄水资源合作部长级会议发布的95个项目建议清单，谋划好明后年的项目落实。

会议期间，中方倡议将澜湄合作同“国际陆海贸易新通道”相对接。在会后发表的《澜沧江-湄公河合作第三次领导人会议关于澜湄合作与“国际陆海贸易新通道”对接合作的共同主席声明》中，各方表示支持这一倡议，并为此提供必要的政策和各类资源支持。

翟崑说，“国际陆海贸易新通道”纵贯中国西部地区，连接东南亚与欧亚大陆，陆海集聚、区域联动效应突出，与澜湄合作对接，将有助于激活中国西部、西南部市场与东盟市场协同发展的力量，从而优化资源配置、维护产业链供应链稳定，更好服务“一带一路”建设。

据交通运输部介绍，铁路方面，中越铁路通道境内段已实现全线准轨电气化，中老泰铁路、中缅铁路通道进展顺利，中缅印铁路通道正开展前期工作。道路运输方面，滇老、滇越至今共开通29条国际客货运输线路，基本建成以沿边重点城市为中心、边境口岸为节点，覆盖沿边地区并向周边国家辐射的国际道路运输网络。水路方面，澜沧江至湄公河已实现中老缅泰四国通航，其中国内段259公里为五级航道。

中国国际问题研究院常务副院长阮宗泽表示，澜湄合作是中国同东盟国家开展次区域合作的典范，充分利用地缘优势推进互联互通，已成为澜湄合作的重要亮点。“国际陆海贸易新通道”同澜湄合作“牵手”，将产生辐射效应，推动中国-东盟战略伙伴关系，推动区域全面经济伙伴关系协定签署，实现更高水平的区域经济一体化。

今年年初以来，面对突如其来的新冠肺炎疫情，澜湄国家同舟共济、守望相助，共同抗击疫情，努力恢复地区经济活力。统计数据显示，今年上半年，中国对湄公河国家贸易、投资额逆势上扬，分别增长8.7%和33.5%，湄公河国家对华农产品出口同比增长21.2%。据农业农村部介绍，中国在湄公河国家农业投资存量31.6亿美元，占中国对东盟农业投资存量的62.7%。

当前中国疫情防控和经济社会发展取得重大成果，中国的发展将为湄公河国家和世界各国带来更多合作机遇。中方宣布，将在澜湄合作专项基金框架下设立公共卫生专项资金，继续在力所能及的范围内向湄公河国家提供抗疫物资和技术支持。中方新冠疫苗研制完成并投入使用后，将优先向湄公河国家提供。

自2016年启动以来，澜湄合作在各领域取得显著发展。万象宣言中，各方承诺将进一步促进教育、智力、旅游、信息广播合作和文化交流，并推动讨论建设澜湄“快捷通道”和“绿色通道”网络，减少疫情对澜湄国家经济社会发展的影响。

“澜湄国家的伙伴关系经受住了疫情考验，命运共同体的意识进一步增强。”阮宗泽说，携手抗疫为未来多领域合作创造了良好条件，将推动澜湄国家民心相通，为更广泛的区域合作凝聚强大信心、注入强劲动力。（新华社记者：王卓伦、于文静、胡璐、魏玉坤、董雪）

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