山姆大叔“制裁大棒”六亲不认（环球热点）

新加坡航展上拍摄的空中客车公司展位。（2月12日拍摄）

新华社/法新

最近，美国火力全开，制裁大棒抡向大批盟国企业——对“北溪-2”天然气管道项目的制裁扩展到所有参与企业；维持对法国空客公司大型民用飞机征收15%关税；重新对加拿大出口美国的部分铝产品加征10%关税；以支持伊朗航空公司为由制裁两家阿联酋企业，冻结其在美资产……

近来，美国对盟友“磨刀霍霍”，类似戏码曾多次上演。分析认为，在新冠肺炎疫情持续蔓延、世界经济下行压力增大的情况下，美国持续加码制裁，不仅为相关行业企业的复工复产埋下绊脚石，为美国及全球经济复苏前景带来负面影响，还将加大美国与各盟国之间的关系裂痕，进一步削弱其国际影响力。

“制裁手段越来越多”

在美国制裁高压下，欧洲企业首当其冲。美国国务卿蓬佩奥7月15日宣布，美方将对输送俄罗斯天然气到欧洲的“北溪-2”项目和“土耳其溪”二线工程项目所有参与方实施制裁。事实上，美国官方不止一次发出针对上述项目实施制裁的威胁。2019年底，“北溪-2”项目已完成近九成时，参与建设的瑞士海事工程公司阿尔西斯在美国的制裁威胁下停止施工，造成工程搁浅。今年7月，“北溪-2”项目管道铺设只剩最后160公里时，美国国务院又提出制裁将扩展到所有参与企业，包括项目所有方、投资方、施工方、为项目及施工船只提供保险方、为天然气进口提供相关服务方等。据法媒报道，美国总统特朗普签署的2020财年国防授权法案中，也包含制裁参与该项目企业的内容。

近日，处于美欧航空补贴争端漩涡中的空客公司又一次“中枪”。美国贸易代表办公室8月12日宣布，美国将维持此前对法国空客公司大型民用飞机征收15%关税的决定。空客公司在声明中表示，尽管欧洲已采取行动全面遵守世贸组织裁决，但在航空等行业经历前所未有危机之时，美国仍决定对空客飞机加征关税，令人遗憾。

钢铝关税成为美国向多国施压的“利器”。从2018年3月开始，美国政府正式为其国内钢铝生产商撑开关税保护伞，对进口钢铁和铝产品加征25%和10%的关税。随后，欧盟、加拿大、墨西哥等都被列入加征范围内。近日，加拿大再次品尝了钢铝关税苦果。据外媒报道，今年7月1日刚刚生效的美墨加协定墨迹未干，美国宣布重新对加拿大出口美国的部分铝产品加征10%关税。

值得注意的是，凭借2018年签署的修订后《美韩贸易协定》，韩国成为首个被美国永久性豁免钢铝关税的国家，但对于韩国钢铝行业和汽车企业来说，这并不意味着保护主义阴云就此消散。韩国以巨大让步换来了这一“赦免”。据外媒此前报道，韩美双方商定，美国对韩皮卡车出口关税的征税期限从2021年延长20年，至2041年；将美国车企每年向韩国出口的汽车配额由2.5万辆增加到5万辆，并适当放宽汽车安全、环境标准；同时韩国还要减少钢铁产能过剩和对美出口，在过去3年的平均水平上削减对美钢铁出口的30%。

同样作为美国亚洲盟友的日本，其汽车及相关零配件生产被美国视为日美贸易顺差的“罪魁祸首”，一度受到25%的惩罚性关税威胁。此外，今年1月1日生效的《日美贸易协定》规定，日本将对价值约70亿美元的美国农产品减免关税，涉及产品包括牛肉、猪肉、奶酪和葡萄酒等。对极为敏感的汽车关税，协定却只字未提。日媒无奈叹息，与强势的美国谈判，将达成一笔“无法拒绝的亏损买卖”。

以“支持伊朗”为由对外国企业施加制裁，也是美国的老把戏之一。据美国消费者新闻与商业频道8月19日报道，美国政府对两家总部位于阿联酋的公司实施了制裁，包括禁止美国人与之交易，冻结其在美国资产等，原因是它们向伊朗最大的航空公司提供了物质支持。

自2018年5月宣布退出伊核协议后，美国展开了对伊朗的全面经济封锁，同时威胁制裁同伊朗交易的外国企业。同年8月，欧盟启动阻断法令来对冲美国长臂执法，保护受到波及的欧洲企业，并向伊朗表明欧盟维护伊核协议的决心。然而，截至当年11月，仍有百余家欧洲企业在重压下被迫中止在伊朗的投资贸易活动。总部位于布鲁塞尔的环球银行金融电信协会，也被迫中断对伊朗央行服务。

“受疫情打击的企业雪上加霜”

从历史上看，美国曾用各种伎俩打击甚至瓦解多个大型跨国公司，如日本东芝、法国阿尔斯通等。近年来，美国打着“美国优先”大旗动辄挥舞制裁大棒，其欧美盟友同样不能幸免，甚至成为主要靶子。据吉布森、邓恩和克鲁特律师事务所统计，2017至2019年，美国政府对外国实体和个人实施制裁超过3200项。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃直言，华盛顿正以“惊人的执着”向世界证明一个定律，即“除了制裁，美国在国际议程上已经没什么别的事可做了”。

有外媒称，美国政府使用了一种“旋转报复”策略，通过定期调整不同商品类别的关税，对别国施压。新冠肺炎疫情发生以来，在国内感染屡创纪录、失业居高难下、经济前景黯淡的困难局面中，美国又频频寻找借口，强行采取一系列新的制裁行动。

“美国与盟友间的贸易争端由来已久，呈现出延续性特点，近来有继续扩大、加深的势头。”中国人民大学欧洲问题研究中心执行主任闫瑾向本报记者指出，美国一直认为自己在对外贸易关系中“吃了亏”。例如，美国指责欧盟对空客进行非法补贴使美国航空业受损严重，认为来自加拿大的铝产品进口损害了本国铝业生产及产能利用效率，且不愿意看到欧俄加强能源合作，因此频频使用制裁手段，试图促进国内相关产业发展，缓解当前经济压力，提供更多就业岗位，赢得更多选民支持。

针对美国对欧洲企业实施制裁、加征关税的行为，欧盟委员会方面表示，此举将进一步损害受新冠肺炎疫情打击的企业，同时给大西洋两岸造成了不必要的经济损失。而在美国半导体行业协会主席兼首席执行官约翰·诺伊菲看来，美国政府的一些行为损害了跨国企业对美国所标榜的“自由市场”的信心与意愿。

“北溪-2”项目的欧洲合作伙伴之一、德国能源公司尤尼佩尔近日发布上半年财报称，若美国出台新的制裁措施，项目可能会推迟或根本无法完成。据塔斯社近日报道，“北溪-2”项目运营公司Nord Stream 2 AG表示，美国扩大制裁的行为将阻止约7亿欧元投资流入该项目，来自逾12个欧洲国家的超过120家公司将受到直接影响。

据日经新闻网最新报道，由于美国政府不断升级与其他国家的贸易摩擦，加剧了经济低迷趋势，使得市场需求进一步萎缩，美国钢铁企业不得不进行减产，从而蒙受巨额亏损。该报道认为，美国钢铝关税实施两年多后，美国钢企和工人的生存状况不仅没有改善，反而变得更加糟糕。

美国全国对外贸易理事会近日表示，对加拿大铝征收关税的决定“导向有误”，会影响美墨加协定履行，可能增加美国企业和消费者成本，并敦促政府“重新考虑”。该理事会主席鲁弗斯·耶克萨说，加税举措“无实质性的理由或调查支撑，将导致受损的美国制造商多于受益的制造商，尤其是在当前经济下行期间”。

闫瑾指出，美国一味加征关税，压力最终将转嫁到企业和消费者身上，对经历疫情冲击、迫切需要减税支持的相关行业来说无疑是雪上加霜。制裁及其引发的反制措施将造成“双输”局面，不利于美欧、美加等双边贸易的恢复和发展，也给世界经济复苏带来负面影响。

“在多边贸易舞台陷入孤立”

据英国《金融时报》网站报道，美国与欧盟8月21日宣布达成有限贸易协议，欧盟同意取消对美国出口龙虾的关税，此举标志着美国与欧盟20多年来首次协商降低关税。但报道同时指出，对这两大经济体而言，此次协议的规模很小，涉及的每年进出口总额不足3亿美元。法新社称，双方的许多贸易争端仍在发酵。

针对美国搅局“北溪-2”项目，欧盟国家同仇敌忾。“欧盟在与美国的‘北溪-2’斗争中构建起防御阵线。”德国《世界报》近日报道，欧盟24个成员国已联合向美国发出抗议信，明确批评美国政府制裁该项目违反国际法，并禁止美国的进一步干涉。

“美国政府对多方挑起贸易摩擦，背离了国际社会普遍倡导的自由贸易及多边主义理念，体现出贸易保护主义和经济民族主义的特点。美国逆经济全球化时代潮流的行为，使其在多边贸易舞台上陷入了孤立。”北京大学国际关系学院教授王勇在接受本报记者采访时指出。

据塔斯社消息，俄罗斯-德国对外贸易商会最新的商业环境调查结果显示，多达97％的德国企业反对美国对俄罗斯和“北溪2号”项目的制裁。

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利近日强调，他对美国越来越多地用制裁或者威胁的手段限制欧洲企业和欧洲利益表示严正关切。他还表示，“使用威胁手段永远不会打开对话的大门”。

同样被激怒的还有加拿大。加拿大总理贾斯廷·特鲁多在社交媒体声明称，加拿大将对美国商品征收关税作为反制。特鲁多还表示，将“挺身而出”，保护本国铝业工人。

王勇指出，在新冠肺炎疫情危机中，作为世界第一大经济体的美国本应发挥主导作用，推动各国经济合作，加快世界经济复苏。然而，美国奉行贸易保护主义和单边主义政策，使国际经济环境更加混乱，破坏了国际社会团结合作的氛围，不得人心。此外，美国干扰他国开展国际合作的行为，十分霸道粗鲁，对美国构建的同盟体系也产生了负面影响。“美国以制裁为手段加强对盟友的约束，主要目的是维护自身利益，而非维护盟国的利益与安全。当联盟成员丧失共有价值，联盟的吸引力将会降低。当前，美欧渐行渐远，欧洲国家已经认识到独立发展的重要性，这是美国带给欧洲的深刻教训。”

闫瑾指出，激烈贸易争端发生在美国及其盟友之间，表明美国作为同盟领导者，维护同盟共同利益的能力在下降，其全球霸权地位的也进一步削弱。这在美欧、美加关系中表现得极为明显。正如德国总理默克尔所说，“依赖别人的时代结束了，我们要把命运掌握在自己手中”。美国的盟友们认识到，随着同盟关系裂痕加大及多元安全挑战增多，必须加强自身能力，减少对美依赖。

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