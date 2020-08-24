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综合消息：非洲新冠确诊病例超118万 新增病例数略有下降

2020年08月24日14:03  来源：新华网
 

新华社温得和克8月23日电 综合新华社驻非洲地区记者报道：非洲疾病预防控制中心23日发布的数据显示，非洲地区累计新冠确诊病例已达1180186例，累计死亡27610例，累计治愈900584例。

从累计确诊病例数量来看，非洲地区较为严重的国家是南非、埃及、尼日利亚、摩洛哥、加纳、阿尔及利亚等。其中南非已经突破60万例，埃及接近10万例，尼日利亚、摩洛哥均超过5万例，加纳、阿尔及利亚超过4万例。23日报告确诊病例增长较多的国家包括埃塞俄比亚、纳米比亚和赞比亚，当日分别新增确诊1638例、316例和251例。

非洲疾控中心主任约翰·肯格松23日表示，过去一周，非洲平均每天报告10344例新增病例，而此前一周为平均每天11494例，非洲大陆的新增病例数略有下降，给非洲疫情防控带来一些希望。肯格松表示，即使非洲一些国家开始放宽封锁措施，但也要坚持佩戴口罩，保持社交距离，并扩大病毒检测范围。他说，新冠疫情可能再次暴发，希望人们不要懈怠。

纳米比亚卫生部执行主任本·南贡贝23日透露，自今年3月以来，纳卫生部在隔离措施上的花费已达5100万纳元（约合300万美元），现在已经开始节约开支，无症状感染者可居家隔离。纳米比亚卫生部通报称，该国当前每日新增病例数占人口比例位居非洲第一，日均每10万人新增8例确诊病例。

乌干达卫生部23日通报称，截至目前，乌干达共有73名卫生工作者确诊，首都坎帕拉成为社区传播的中心。乌卫生部长强调，工作场所需严格遵守新冠预防和控制措施，以控制病毒传播。

肯尼亚卫生部副部长姆万甘吉23日说，肯尼亚8月来每日确诊病例数有所减少是因为检测试剂短缺，并不意味着肯尼亚新冠疫情已过拐点。近期一份疫情增长模型显示，肯尼亚的疫情曲线可能在12月开始下降。

卢旺达卫生部23日说，最近几天新增病例中大多来自首都基加利已关闭的市场。卢旺达生物医学中心主任萨宾·恩桑齐马纳表示，由于人员大量流动以及人们在市场等地对遵守防疫措施懈怠，近期基加利病例数猛增。基加利市政府已从17日起关闭市内两座大市场。（执笔记者：吴长伟；参与记者：张玉亮、邢建桥、杨孟曦、赵宇鹏、张改萍、杨臻、李斯博、高竹、王松宇、聂祖国、王守宝、吕天然、许正、文浩、郑扬子、乔本孝、肖玖阳、荆晶）

(责编：艾雯、燕勐)
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