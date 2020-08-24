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全球疫情简报：全球累计新冠死亡病例超80万例 印度确诊破300万例

2020年08月24日10:36  来源：新华网
 

新华社北京8月24日电 23日全球疫情简报：全球累计新冠死亡病例超80万例 印度确诊破300万例

全球数据

世界卫生组织：截至欧洲中部时间23日12时48分（北京时间23日18时48分），全球确诊病例较前一日增加244223例，达到23057288例；死亡病例增加5772例，达到800906例。

美国约翰斯·霍普金斯大学：截至北京时间24日8时，全球新冠确诊病例达23318415例，死亡病例为806630例。美国是全球累计确诊病例数最多的国家，确诊病例达5699804例，死亡病例为176765例。

新闻事件

美国约翰斯·霍普金斯大学发布的新冠疫情统计数据显示，目前全球累计死亡病例已超过80万例。疫情持续在全球蔓延，部分地区疫情趋于稳定或缓解，部分地区出现明显反弹，且感染者呈现年轻化趋势。

印度累计新冠确诊病例23日突破300万例。印度卫生部数据显示，截至当地时间23日8时，印度24小时内新增确诊病例69239例，新增死亡病例912例，确诊病例总数和死亡病例总数分别攀升至3044940例和56706例。印度单日新增确诊病例数已连续多日保持全球第一，远超美国和巴西。

韩国中央防疫对策本部23日通报，当地时间22日零时至23日零时，韩国新增新冠确诊病例397例，连续3天单日新增确诊病例超过300例。

乌克兰国家通讯社23日报道说，乌克兰前总理、祖国党主席尤利娅·季莫申科感染新冠病毒且病情严重。

(责编：艾雯、燕勐)
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