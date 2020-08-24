法国出台灾害补偿计划

今年夏天，法国大部分地区出现旱情。据法国干旱监测网站发布的最新消息，法国本土96个省中已有77个被迫在全省或部分区域采取干旱警戒或限制用水等措施。法国农业部紧急推出一系列利农措施，以缓解严重干旱对农业、畜牧业造成的影响。

法国气象局表示，从今年7月开始，法国经历了自1959年以来最干旱的夏季，7月份降水量只有同期平均水平的28%，土壤和农作物都面临威胁。旱情持续影响多种农作物的收成。法国大宗商品市场咨询公司Agritel表示，法国今年的谷物类产量将下降26%。阿基坦大区朗德省农民工会联合会秘书长拉雷尔认为，干旱天气将导致玉米产量减产约35%，播种较晚的地区可能减产超过50%。

气象专家称，除降水不足外，4月以来气温高于往常，导致土壤异常干燥，进一步加重了旱情。由于牧场干旱无法满足放牧需要，牧民不得不花钱购买麦秆和牧草。市场上麦秆价格涨至每吨160欧元，畜牧业生产成本大增。法国农业部宣布，增加15个省区的休耕地为放牧区，牧民可以在休耕地上收割干草，以缓解牧草紧张难题。

为帮助受灾农牧民渡过难关，法国政府出台灾害补偿计划，提供包括减税、现金补贴在内的紧急援助，缓解农民支付来年生产费用的压力。农业部还宣布将动用欧盟共同农业政策储备金帮助受灾最严重的农民。根据欧盟共同农业政策，农民在农作物两轮收获之间种植油菜、荞麦等，可获得欧盟补助。今年由于干旱，“过渡作物”无法播种或发芽，农民可能失去这一补助。法国农业部宣布推迟“过渡作物”的播种期，意味着农民有机会再次播种，以便顺利获得原有补助。

法国气象局称，随着全球气候变化加剧，未来出现水旱灾害的几率将进一步加大，灾情也将加剧。农业部长德诺尔芒迪表示，将加大资金投入和科研力度，增强法国农业适应气候变化长期影响的能力，具体措施包括：提供资金鼓励购买优化水资源利用的设备，研发更适合气候变化的作物种子，加快建设大型水库以加强水资源管理等。

（本报巴黎8月23日电）

《 人民日报 》（ 2020年08月24日 16 版）

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