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别开生面的演唱会（全球抗疫进行时）

本报驻泰国记者  孙广勇

2020年08月24日05:27  来源：人民网－人民日报
 

　　夜幕降临，华灯初上。曼谷湄南河岸边的河畔夜市传出歌声与欢呼声。巨大舞台上投射出五彩灯光，打在舞台下一排排色彩鲜艳的“嘟嘟车”上，为这些平日里穿梭在大街小巷的机动三轮车增加了一种炫目感。夜风吹拂着“嘟嘟车”上的彩色长布条，年轻人随着音乐载歌载舞，让沉寂数月的河畔夜市再次热闹了起来。

　　这场别开生面的“嘟嘟车”演唱会近日由泰国国家旅游局和企业联合举办。来自全国各地的音乐爱好者，由200辆泰国的标志性交通工具“嘟嘟车”载到空旷的河畔夜市。车与车之间相隔约两米，停在指定区域，取代了传统的座位。每辆“嘟嘟车”上都为观众准备了洗手液和口罩。

　　在演唱会入口处，观众要测量体温，出示个人证件实名登记，用手机扫描二维码并戴上口罩，然后坐“嘟嘟车”入场。

　　“终于可以和我喜爱的歌手见面了。”专程从北碧府来到曼谷参加演唱会的婉娜激动地对记者说，“今晚的演唱会很特别，观众可以在自己的区域里尽情唱跳。这种久违的现场气氛太让人兴奋了。”

　　台上，歌手们倾情表演；台下，观众们戴着口罩，挥舞着荧光棒，热烈欢呼。一旁的工作人员不时提醒观众在自己车辆的停靠区活动，保持两米以上的社交距离。

　　泰国自3月起禁止举行演唱会等大型聚集活动，国内旅游业也受到重创。随着疫情防控形势趋于好转，泰国政府开始分阶段实施解禁。泰国的旅游业从业者都在期盼着游客早日到来。

　　夜市工作人员素塔拉说：“3月到5月间夜市已经关闭了两个多月，关闭前每晚大约有4万名游客。现在人少了很多，希望演唱会能让生意好起来。”

　　“嘟嘟车”司机披奇说，疫情前他的收入大部分来自外国游客，每天能挣上千泰铢（1美元约合31.5泰铢），养家糊口没有问题。疫情期间，外国游客不来了，很多“嘟嘟车”司机只能靠打零工维持生计，不少人陷入经济困境。“这场演唱会让我能再次营业，真的很开心。希望这是一个好的开始，疫情赶紧过去，游客快点到来。”

　　为了刺激国内旅游，泰国还将陆续举办音乐会、马拉松、球赛及自行车赛等活动，限制人数、佩戴口罩、严守社交距离都会成为组织相关活动的基本规则。

　　（本报曼谷8月23日电）  


　　《 人民日报 》（ 2020年08月24日 16 版）
(责编：岳弘彬)
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