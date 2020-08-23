旅美大熊猫“美香”顺利诞下第四胎

本报华盛顿8月21日电 （记者郑琪）当地时间21日，位于首都华盛顿的美国国家动物园宣布，旅美大熊猫“美香”当天顺利产下一只幼崽。

该动物园在其社交媒体账号上写道：“一只珍贵的大熊猫幼崽出生了！我们非常高兴地与大家分享，‘美香’于当地时间21日下午6时35分成功分娩后，正悉心照顾新生宝宝。她给幼崽哺乳，并紧紧抱住它。”园方表示，目前还无法确定该大熊猫幼崽的性别。

众多网友在美国国家动物园的社交媒体页面上留言，祝贺“美香”再次成功产崽。美国国家动物园园长史蒂夫·蒙福特表示，大熊猫是世界濒危野生动物，它代表着希望，给世界带来欢乐时刻。

中国驻美国大使崔天凯表示：“20年来，‘美香’和她的孩子们一直是中美合作的可爱见证者。在这个不寻常的时刻，这是一份珍贵的礼物。”

自2000年从中国四川来到美国国家动物园以来，雌性大熊猫“美香”和雄性大熊猫“添添”一直是该园的“超级明星”。美国国家动物园8月14日宣布“美香”疑似怀孕，引发媒体广泛关注。

“美香”今年22岁，是大熊猫中的“高龄产妇”。按照美国国家动物园与中国野生动物保护协会签订的大熊猫繁育协议，在美国出生的大熊猫在满4岁时返回中国。此前，“美香”已在美国诞下3只健康幼崽，分别是“泰山”“宝宝”和“贝贝”，均已先后返回中国。

《 人民日报 》（ 2020年08月23日 03 版）

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