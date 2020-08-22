原标题：疫情抬头 德法各自“出招”

德国、法国单日新增新冠确诊病例数最近创下几个月以来新高。随着民众结束夏季休假、学生返校上课，人们愈发担忧疫情反弹。

【德国：强制检测】

德国20日报告新增新冠确诊病例1707例，为疫情4月进入峰期以来单日最高增幅。最新数据显示，德国累计确诊病例超过22.8万例，累计死亡病例超过9000例。

法新社报道，新冠确诊病例激增与民众结束夏季休假返家、举行家庭聚会和集会有关。德国部分地区多所学校上周已经复课。

面对疫情反弹，德国8月初以来强制要求来自疫情高风险地区的入境人员接受免费新冠病毒检测。

德国总理安格拉·默克尔本周警告，德国不会进一步放松疫情防控举措。

【法国：因城施策】

法国19日报告的新增新冠确诊病例数同样创纪录。法国卫生总局数据显示，法国较前一天新增确诊病例接近3800例，累计确诊病例超过22.5万例。

法国卫生总局说，“所有指标继续攀升，对各年龄段的群体而言，病毒扩散呈增强态势，特别是年轻人”，首都巴黎和南部城市马赛周边地区“病毒特别活跃”。

巴黎圣日耳曼队18日挺进欧洲足球冠军联赛决赛以后，大批球迷不戴口罩在巴黎香榭丽舍大街狂欢；23日欧冠决赛当天预期会有多场球迷集会。一些公共卫生专家担心，这些集会可能导致聚集性感染。

法国总统埃马纽埃尔·马克龙接受法国《巴黎竞赛画报》记者采访时说，尽管疫情抬头，法国政府不考虑全国范围再度“封城”，“不能让国家陷入停滞”。如果需要，他倾向于“有针对性地收紧防控举措”，各地依据疫情施行相应防疫政策。

法国西南部城市图卢兹19日起强制民众在户外戴口罩。图卢兹是法国率先施行这项规定的城市。

法国民众搭乘公共交通工具、在室内公共场所必须戴口罩。法国政府7月31日赋予地方政府决定民众是否在室外公共场所戴口罩的权力。（包雪琳）（新华社专特稿）

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