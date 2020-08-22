世界经济能否“止损回血”？（环球热点）

图为一名男子戴着口罩走在日本东京街头。

新华社\美联

近日，随着多国陆续公布今年第二季度经济数据，新冠肺炎疫情带给世界经济的重创更加直观地呈现在世人面前。

美国经济创下自20世纪40年代以来最大降幅，日本经济连续3个季度出现负增长，英国经济陷入2008年世界金融危机以来首次技术性衰退……反复无常的疫情之下，坏消息远多于好消息。经济活动受到抑制，个人消费大幅下降，失业危机日益严峻，世界经济正在陷入前所未有的困境。如何兼顾疫情防控和经济恢复，各国急需找到一个有效的两全之策。

多国经济亮起“红灯”

近段时间，今年第二季度经济数据相继出炉，多国经济亮起“红灯”。根据经合组织（OECD）发布的最新数据，在公开第二季度实际国内生产总值（GDP）数据的14个国家中，13个成员国的GDP增速均处于下降状态。

作为全球疫情最严重的地区之一，美国经济难逃冲击。数据显示，今年二季度，美国GDP按年率计算下滑了32.9%，创下自20世纪40年代以来的最大降幅。彭博社发文称，美国经济出现断崖式下跌。分析认为，疫情之下，失业人数激增，大多数企业、工厂停摆，居民消费支出急剧收缩，是美国二季度经济低迷的主要原因。

欧洲国家的第二季度经济成绩单同样惨淡。英国国家统计局近日发布数据称，英国4月至6月GDP同比下降21.7%，是1955年有记录之后最大的季度降幅。英国《卫报》指出，这是2008年金融危机以来，英国首度正式宣布经济陷入衰退。

欧盟发布的最新数据显示，与去年同期相比，由19个成员国组成的欧元区在第二季度经济萎缩了40.3%。其中，作为欧洲经济两大“增长引擎”，德国GDP较去年同期收缩11.7%，法国GDP比去年同期降低了19%。

在欧亚大陆另一端，日本也正面临第二次世界大战以来最糟糕的经济表现。日本政府日前公布数据，由于新冠肺炎疫情期间实施紧急状态，各种经济活动受到限制，今年4月至6月日本GDP按年率计算降幅为27.8%，创下二战以来最大降幅纪录。有分析称，疫情之后，“安倍经济学”下的经济增长几乎被全部抹杀。

此外，俄罗斯、泰国、以色列、哥伦比亚、芬兰、马来西亚、菲律宾、印尼等国已经公布的二季度经济数据表明，其经济均出现不同程度的萎缩。

“受到疫情影响，世界各国经济普遍出现衰退，且与二战以来历次衰退相比幅度更大，非常罕见。”北京大学国际关系学院教授王勇在接受本报记者采访时分析称。

国际货币基金组织、世界银行、经合组织等国际机构自今年4月以来也相继做出判断，认为世界经济已经陷入二战以来甚至是1929年大萧条以来最严重的大衰退。

疫情冲击罕见猛烈

企业倒闭，民众失业，经济低迷……这已不再是发生在少数国家的个别情况。疫情为何会给世界经济带来如此猛烈的撞击？

“在高水平全球化背景下，全球范围内，主要国家几乎同时受到从需求方和供给方两个方向对实体经济的冲击，这是历史上有效需求不足所致的经济金融危机所无法比拟的。”中国社科院世界经济与政治研究所研究员冯维江在接受本报记者采访时分析称，疫情抑制了主要产品和服务的生产、流通、消费，抑制了进口和出口，影响居民、企业的收入，进而影响其支出与投资，同时加剧政府部门的财政压力，削弱其通过宏观政策抵御危机、提振经济的能力。

麦肯锡全球研究院最近一份研究指出，疫情引起的生产中断可能给全球经济带来的损失，是假设发生全球军事冲突可能给全球经济造成损失的两倍。

“经济全球化时代，世界经济尤其是发达国家经济呈现出经济服务化、金融化以及国际联动的特点。在发达国家，服务业占GDP的比重往往在70%至80%左右。疫情深度影响了人们的经济生活和日常生活，经济被迫按下暂停键，这对服务业经济以及实体经济造成巨大影响。此外，疫情迫使各国之间的投资、贸易、人员等往来大幅减速，其负面结果直接反映在第二季度以及全年经济增长的大幅下跌中。”王勇说。

面对衰退压力，一些国家迫切按下经济重启键，采取各项举措恢复经济。然而，在无法确保疫情得到有效控制的背景下，一旦疫情出现反弹，情况可能变得更糟。

美国广播公司近日撰文称，美国多州在疫情尚未得到控制的情况下便过早重启经济，之后疫情再度蔓延，又迫使多地暂停经济重启计划，大量公司不得不缩减规模，甚至关门停业，这给海外合作商造成了不小冲击。有经济学家认为，美国已经成了全球经济复苏链条上薄弱的一环。

“不同于军事冲突等其他因素对经济造成的冲击，疫情传播速度快，传染性强。目前，作为全球第一大经济体，美国仍是全球防疫中的一块短板，给世界经济带来很大隐患。如果美国的疫情得不到控制，那将继续给今年下半年乃至更长时间内的世界经济增长造成负面影响。”王勇说。

走出阴影需要团结

西班牙《世界报》网站日前报道称，全球主要跨国企业认为，世界经济在2022年之前不会恢复到疫情之前的水平，即使是抵御危机能力较强的大企业，也不看好世界经济能够快速实现“V”形复苏。

不过，来自中国的积极消息仍给国际社会不少信心。数据显示，中国经济二季度GDP同比增长3.2%，成为疫情发生之后首个实现增长的主要经济体。有外媒直言，这一经济数据“像隧道尽头的那束光”，让人们对其他国家以及世界经济摆脱困境充满希望。

目前，不少国家在积极找寻出路，结合各自疫情形势，不断调整防疫和重启经济措施。在目前疫情较为严重的南美，智利政府推出“逐步振兴智利”国家计划，把创造和促进就业、扶助中小企业和推动机构改革实现国家现代化作为奋斗目标；阿根廷则根据疫情采取分级分区分阶段管理，努力兼顾防疫与民生。

欧美多国此前已陆续推出多项经济刺激计划。欧洲央行维持其1.35万亿欧元的资产购买计划不变。分析认为，日本央行可能进一步扩大刺激力度。美联储本周公布的货币政策会议纪要同样是世界关注的焦点。

“全球主要经济体通过财政援助政策稳定企业经营和居民收入，通过加大量化宽松货币政策力度刺激需求、促进增长。然而，在疫情没有根本缓解或缺乏稳定预期的条件下，这些政策可能效力有限且缺乏可持续性。”冯维江认为，今年下半年，世界经济面临的主要风险可能还是疫情反复产生的次生风险，比如疫情长期化造成社会贫困化及潜在的失序和动荡。要想走出经济低迷，根本之道在于通过数字经济等新技术支撑的经济形态，打造免疫化、便利化、弹性化、智能化的国内及全球新型供应链。

王勇也认为，下半年，由于疫情还可能出现反弹，世界经济仍然面临很大的不确定性。“如果新冠疫苗研发能够取得重大突破，那将对投资人的信心以及整体经济的恢复性增长起到很好的促进作用。当然，更重要的是世界各国尤其是主要经济体担负责任，加强团结，与世界卫生组织一道携手，使全球疫情能够更好更快地得到控制。同时，摒弃冷战思维，促进合作，推动经济全球化向前发展，这是世界经济走出阴影的最好途径。”

(责编：杨光宇)