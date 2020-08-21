谭德塞吁避免“疫苗民族主义” 巴西疫情现得到控制迹象

人民网北京8月21日电 过去一周，全球疫情要览如下：全球确诊超2200万，谭德塞重申应避免抗疫物资供应尤其是疫苗方面的“民族主义”。美疾控中心预测9月初美累计新冠死亡病例或达20万，巴西疫情出现得到控制迹象。俄罗斯确诊超94万，新冠疫苗存在副作用。非洲疾控中心敦促非洲各国扩大新冠病毒检测范围。韩国疫情反弹，已连续7天单日新增三位数。

全球确诊超2200万 谭德赛重申避免“疫苗民族主义”

世卫组织网站最新数据显示，截至欧洲中部时间20日15时16分（北京时间21时16分），全球确诊病例较前一日增加263601例，达到22256220例；死亡病例增加6554例，达到782456例。

世界卫生组织总干事谭德塞18日表示，结束新冠大流行和重新开放经济的最快方法是从保护世界各地风险最高的人群开始，而不是仅仅保护某些国家的全部人口。他再次重申应避免抗疫物资供应尤其是疫苗方面的“民族主义”。

美疾控中心预测9月初美累计新冠死亡病例或达20万

美国疾病控制和预防中心数据显示，美国确诊首例新冠病例至今8个月，新冠病毒已成为美国第三大死因，排名仅次于心脏病和癌症。

美国疾病控制和预防中心日前发布的预测数据显示，到9月5日，预计美国累计新冠死亡病例数将达18万至20万例。

预测数据显示，8月30日至9月5日的一周，美国将新增死亡病例4200例至10600例。到9月5日，预计美国累计新冠死亡病例数将达18万至20万例。

据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间8月20日晚6时，全美共报告新冠肺炎确诊5565928例，死亡174051例。

巴西确诊超350万 疫情出现得到控制迹象

巴西媒体援引英国帝国理工学院最新研究结果说，本月16日以来，巴西新冠病毒基本传染数降至0.98，此前该数值连续16周保持在1以上。在传染病防控中，这个数值低于1意味着疫情在减弱。专家认为，这说明巴西新冠疫情有得到控制的迹象。

根据巴西卫生部20日18时公布的最新数据，24小时内巴西全国新增新冠确诊病例45323例，累计确诊病例3501975例；新增死亡病例1204例，累计死亡病例112304例；累计治愈2653407例。

俄罗斯确诊超94万 新冠疫苗存在副作用

俄消费者权益保护和公益监督局20日发布的数据显示，过去24小时俄罗斯新增确诊新冠病毒感染病例4785例，累计确诊942106例，累计治愈755513例，死亡16099例。首都莫斯科过去24小时新增确诊688例，累计确诊255136例，死亡4698例。

俄消费者权益保护和公益监督局新闻处20日发布消息称，俄罗斯已进行超过3350万次新冠病毒检测，目前仍有22.4万人因疑似感染新冠病毒而处于医学观察中。

据俄新社20日报道，俄罗斯新冠疫苗医学使用手册中明确了该疫苗的储藏期为6个月。研发人员表示疫苗的使用将受到严格控制。此外消息称，该疫苗的副作用可包括打寒战、体温升高、头疼、恶心、食欲下降及过敏反应。部分病例中还出现局部淋巴结肿大的情况。

非洲疾控中心敦促非洲各国扩大新冠病毒检测范围

非洲疾控中心19日发布报告，敦促非洲各国扩大对新冠病毒的检测范围，加强对确诊病例接触者的追踪，同时注重对病毒感染者的关怀。

该机构认为，过去一周非洲报告的新冠确诊病例数与此前一周相比减少了23%，而同期报告的死亡病例数增加了10%。这两个数据的变动大部分可归因于南非。

拉美国家合作加速新冠疫苗研发

当地时间18日，拉美地区累计新冠肺炎确诊病例接近630万例。17日，由33个国家组成的拉美和加勒比国家共同体组织举行部长级视频会议，就通过国际合作加速本地区新冠疫苗开发、生产和公平获取达成共识，并对阿根廷、墨西哥、巴西和智利等国在相关领域做出的努力表示赞赏。但有当地专家提醒称，在疫苗上市并大规模使用前，拉美国家切不可对疫情防控掉以轻心。

韩国疫情反弹 连续7天单日新增三位数

近日，韩国新冠肺炎疫情反弹，连续7天新增确诊过百，过去一周累计确诊达1576例。

据韩媒《中央日报》援引韩国中央防疫对策本部消息报道，8月19日0时至20日0时，韩国国内新增确诊病例288例，累计确诊病例16346例。其中，14日新增103例，15日新增166例，16日新增279例，17日新增197例，18日新增246例，19日新增297例，连续7天单日新增病例保持三位数，疫情形势严峻。

韩国国务总理丁世均18日宣布，从8月19日零时开始，加强对首都圈教会的防疫管理，只允许举行非见面礼拜，禁止举行其他所有形式的聚会或活动。

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(责编：刘叶婷、刘洁妍)