英美等国争相签约保新冠疫苗优先供应 外媒：助长“疫苗民族主义”风气

目前，全球新冠疫情依然严峻，上百种疫苗进入不同的测试阶段，有望在不久的将来面世。在此期间，英美等一些发达国家与制药企业签订协议，以保证本国疫苗优先供应。批评人士称，这种“本国优先”的做法正在助长“疫苗民族主义”风气，导致富裕国家争相囤积新冠疫苗，而贫穷国家却一剂难求。

《生态学家》：英国疫苗协议助长“疫苗民族主义”风气

8月14日，英国政府与美国两家企业签订新冠疫苗供应协议，共计9000万剂新冠疫苗。这两家企业分别是美国强生公司旗下的杨森制药公司和美国生物技术公司诺瓦瓦克斯医药公司。

英国《生态学家》杂志18日发表一篇标题为《英国疫苗协议：“疫苗的民族主义”》的社论。文章认为，英国与美国医药企业的疫苗协议威胁到了疫苗全球分配的公平性。

△《生态学家》报道截图

这不是英国政府第一次向有关企业采购新冠疫苗，据路透社报道，英国在新冠疫苗上的采购数量将达到3.62亿剂。

文章称，公共卫生活动人士警告，英国政府为确保本国优先获得新冠疫苗供应而达成的最新协议，将加剧全球富裕国家争相囤积疫苗的局面，破坏全球为确保疫苗公平分配所做的努力。通过优先锁定交易，英国政府正在助长发达国家疫苗民族主义的危险风气。

文章指出，英国正与美国、欧盟一道，为更多地获取不同候选疫苗 “暗自较劲”。它们签订的协议将极大地减少贫穷国家弱势群体可获得的疫苗库存量，威胁全球抗疫努力。

英国公共卫生活动人士认为，英国政府的疫苗协议加速新冠疫苗竞赛。这种新冠疫苗民族主义，加上大型制药公司不合理的垄断，将成千上万条生命置于危险之中。

“尽管英国政府声称希望疫苗能公平分配，没有实行疫苗民族主义，”活动人士菲茨帕特里克表示，“很遗憾，我们还没有看到政府为此采取任何具体行动。”

“政府必须立即改变策略，支持世卫组织的新冠肺炎技术获取资源库。”活动人士麦克唐纳说，“这样国与国之间才能加强合作，加快疫苗研究进程，防止由专利垄断引起的药品供应短缺及天价疫苗问题出现。”

《科学》：英美多国已出手与药企签订协议

《科学》杂志称，面对全球巨大的需求量，第一批新冠疫苗上市之后将很快会面临供应短缺问题。对于谁应该优先接种疫苗，专家认为，应优先保证一线医务人员接种，其次是患病风险较高的人，再次是疫情严重地区的人，最后是其他人。

但分析人士预测，发达及富裕的国家将会优先获得疫苗。美国及欧洲国家已经预定了数亿剂疫苗，留给世界上较贫穷地区和国家的疫苗很少。

全球疫苗免疫联盟（GAVI）执行总裁伯克利表示，许多发达及富裕国家将与制药公司达成自己的协议。7月，美国卫生和公共服务部（HHS）表示，已经向全球两家制药巨头订购1亿剂新冠肺炎疫苗，价值达19.5亿美元。接下来还可能会追加5亿剂疫苗的订单，供美国人注射。美国全国广播公司（NBC）称，这是全球政府和企业间达成的最大一份疫苗采购协议。

据《科学》杂志报道，美国政府已与多家制药公司签署了价值60多亿美元的协议；法国、德国、意大利和荷兰组成的“欧洲疫苗联盟”也已经签署了一项协议，购买4亿剂阿斯利康公司生产的新冠疫苗，供欧盟成员国使用。

非洲疾病控制和预防中心主任约翰·肯格松表示，非常担心留给非洲的疫苗所剩无几。

为了避免这种情况发生，世卫组织建立了一个全球新冠疫苗共享计划（COVAX），旨在指导各国如何共享疫苗。目前还不清楚将有多少发达国家会加入。

世卫组织总干事：抵制“疫苗民族主义”

△路透社报道截图

路透社18日报道，世卫组织总干事谭德塞在当天的新冠肺炎例行发布会上表示，部分国家将自身利益置于全球利益之上，在新冠疫苗问题上有“民族主义”倾向，将加剧全球疫情危机。

谭德塞呼吁抵制“疫苗民族主义”，主张将新冠疫苗视为“公共产品”。他强调：“全球必须共同应对新冠肺炎大流行，在所有人都安全之前，没人是安全的。”

谭德塞表示，他已致信所有世卫组织成员，邀请他们加入全球新冠疫苗共享计划（COVAX）。与此同时，欧盟、美国、英国和瑞士等组织和国家正与制药企业达成疫苗协议，这些企业研制的新冠疫苗正处于不同试验阶段。

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