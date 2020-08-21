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外交部：中欧班列在疫情常态化背景下稳定有序运营 传递出中方同相关国家合作共赢、互利互惠的信号

2020年08月21日09:27  来源：央视新闻客户端
 

8月19日，外交部发言人赵立坚主持例行记者会。会上有记者提问：据报道，8月18日下午，深圳“湾区号”中欧班列首次启航，从深圳出发驶向德国杜伊斯堡。能否介绍一下疫情背景下中欧班列运行情况？

赵立坚回应表示，我也注意到了这一个好消息。疫情发生以后，全球航空和海运出现不同程度的禁飞、停运、减运等情况，导致物流不畅，贸易萎缩。中欧班列作为陆路运输通道的“钢铁驼队”展现出安全高效的强大优势，不断开拓新业务，增添新线路，为保障中欧及沿线国家物流畅通和物资供应稳定发挥了重要作用。

下面我有一组数字，今年上半年中欧班列累计开行5122列，同比增长36%，仅6月就开行1169列，再创历史新高。上半年运送货物总量达到46万标箱，同比增长41%。中欧班列呈逆势增长势头，有力高效促进了中欧及沿线国家的抗疫合作，降低了疫情对中欧产业链、供应链合作带来的冲击和影响。

作为共建“一带一路”项目，中欧班列在疫情常态化背景下稳定有序运营，传递出中方同相关国家合作共赢、互利互惠的信号，反映出“一带一路”共商、共建、共享的特性，为各国复工复产，提振经济起到了良好的示范作用。这不仅有利于班列沿线国家，更惠及全球经济的复苏和发展。

（总台央视记者 申杨 靳丹妮）

(责编：艾雯、刘洁妍)
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