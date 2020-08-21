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“除了与中国合作，没有其他选项”

——访美国前驻华大使马克斯·鲍卡斯

本报驻美国记者  胡泽曦

2020年08月21日05:32  来源：人民网－人民日报
 

　　美国前驻华大使马克斯·鲍卡斯日前在接受本报记者采访时表示，尽管当前美中关系面临困难，但双方仍应维持对话沟通渠道，努力找到彼此能够合作的领域，并在分歧出现时保持相互尊重。

　　鲍卡斯表示，美国国务卿蓬佩奥不久前在尼克松总统图书馆的讲话，质疑当初尼克松总统对华政策的基本立场，提出美国应“停止与中国的合作”，这是一种错误的思路，只会带来更多对立，制造更多问题。就所谓“对华接触失败论”，鲍卡斯认为，一些美国人假定美中接触会让中国变得更像美国，这本身就是一种错误假定。“中国不会变得像美国。中国就是中国，中国有自己的国家利益。”鲍卡斯如是强调。

　　“作为世界上最大的两个经济体，美国和中国制度不同，只能尝试与对方合作。”鲍卡斯说，“双方应将更多时间花在寻找能达成共识的地方，比如说应对气候变化、类似新冠肺炎疫情这样的公共卫生问题，以及朝鲜半岛核问题、伊朗核问题等地区问题。在我们难以达成一致的领域，我们也必须相互尊重，因为每个国家都需要维护自己的利益。”

　　鲍卡斯认为，目前美国一些人希望打造所谓国际联盟来“孤立中国”，这不是一种切实可行的政策。“美国不可能阻止中国崛起。我非常尊重中国人民强烈的使命感。在当今这个时代，我们不可能阻止中国发展。相反，美国应该找到与中国合作的方式，我们在许多领域都可以找到共识。”

　　针对美国国内一些鼓吹美中经济“脱钩”的声音，鲍卡斯指出，“推动‘脱钩’的人显然忘记，美中两国经济是紧密相连、相互依赖的，难以割裂。”

　　鲍卡斯曾长期担任美国联邦参议员。他表示，早在担任参议员期间，自己就曾多次率代表团访华，很早就意识到，中国将持续快速发展，“我们除了与中国合作，没有其他选项”。

　　鲍卡斯指出，如今美国一些政客试图通过刺激公众舆论来为竞选服务，从长远来看，这很令人担忧。他认为，即使在美中关系面临较多困难的当下，双方仍需维持对话沟通渠道，双方仍需要加强相互了解。

　　（本报华盛顿8月20日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年08月21日 03 版）
(责编：杨光宇、白宇)
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