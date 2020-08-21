共建“一带一路”把沿线各国人民紧密联系在一起，致力于合作共赢、共同发展，让各国人民更好地共享发展成果。参与项目建设的当地员工，经历着自身工作生活中翻天覆地的变化，也见证着共建“一带一路”给自己国家带来的巨大变迁。

“中国公司倡导信守承诺，我也把它作为自己的职业操守要求”

又是一个周六，诺萨迪没有休息。从早上8点投入工作，一直忙到晚上10点，终于完成全年税务相关资料的提交。诺萨迪是中国电建老挝水泥公司的一名财会人员。2007年中专毕业后，诺萨迪从老挝万象省欣合县来到首都万象，边找工作边继续求学。凭借扎实的会计专业基础和良好的英语沟通能力，2009年，她从众多应聘者中脱颖而出。

中国电建进入老挝市场已有20多年。2007年，该公司正式将100万吨水泥生产线投入商业运营。那是当时老挝最大的水泥生产线，公司生产的狮牌水泥稳居老挝市场销量前列，成为老挝建材领域响当当的品牌。

“我们是老挝最早的水泥生产企业之一。从老挝多地的水电站到首都宽阔的450周年大道、宏伟的老挝国家会议中心等工程，就连我家乡修建的很多房屋都用的是‘狮牌’水泥。”说起自己公司生产的水泥对当地建设的贡献，诺萨迪很是自豪。

2017年，中国电建老挝水泥公司成为共建“一带一路”重大项目——中老铁路的供货方后，诺萨迪的工作干劲更足了。公司财务负责人杨光介绍说，水泥公司有50多家下游运输商，诺萨迪每个月要完成近200次支付工作，都能准确、准时完成。她还与当地税务部门沟通，及时高效完成税款缴纳工作，挑起了公司资金支付和税务管理的大梁。

凭借优异表现，2019年底，诺萨迪被评为中国电建海外投资有限公司的优秀外籍员工。诺萨迪说，是公司的快速发展给了她历练成长的平台，“中国公司倡导信守承诺，我也把它作为自己的职业操守要求”。

诺萨迪与中国同事们建立了深厚友谊。她在公司附近多次租房，每次搬家都是中国同事热情帮忙。现在，公司为诺萨迪和孩子提供了住房，“我在万象拥有了一个温馨的家”。

“在这里我实现了当初的梦想”

“530002”是新泰车轮公司总经理助理萨迪的工号。“我是公司第二名员工，算是最资深的‘老’人之一。”萨迪工牌背面泛黄的小贴纸，见证着他从一名基层员工成长为公司高层管理者的历程。

新泰车轮公司2010年9月在泰国罗勇府成立，是总部设在中国保定的立中车轮集团的海外发展战略重要组成部分。公司年产240万只车轮，主要为欧洲、美国和东盟市场用户提供服务。目前公司有泰籍员工690人。正在建设中的二期工厂预计2021年5月投产，将成为东南亚最大的轮毂生产厂。

萨迪是第二代泰国华人。2010年进入该公司，因能说一口流利的中文，萨迪便从翻译做起，一步一个脚印，在各个岗位上磨砺锻炼，如今成为总经理助理。对外，萨迪要代表公司与当地政府机构联络沟通；对内，他负责薪酬管理、绩效考核、本土化发展、招聘培训等多项工作。

“新员工入职培训时，我向他们介绍公司企业文化。泰中习俗和文化不同，需要大家耐心地互相学习、认识和了解。”萨迪说，他经常和员工谈心，及时了解泰中员工的动态，促进员工关系。“中国公司强调以人为本，重视实干。新泰公司的座右铭就是‘和别人多合作一点，比别人多努力一点’。”

10年间，萨迪实现了事业的腾飞，也拥有了美满的家庭。他在公司认识了现在的妻子，有了一对可爱的儿女。“到新泰公司是我人生重要的一步，在这里我实现了当初的梦想。”萨迪说，等孩子们长大一些，就带他们去中国旅游，领略中国大好河山，品尝中国丰富美食，感受中国人民的友好。

“希望成为中国公司与尼方沟通的桥梁”

普拉西达与中国有着不解之缘。

1968年，中国援建尼泊尔逊克西水电站，普拉西达的父亲任项目经理。6年前，由中国电建和尼泊尔萨格玛塔电力有限公司共同投资建设的上马相迪A水电站开工建设。毕业于菲律宾圣路易斯大学土木工程专业、具有尼泊尔水电行业多年管理经验的普拉西达，代表尼方公司，担任水电站副总经理。

2015年4月，尼泊尔突发8.1级地震。电站所处位置离震中仅34公里。普拉西达和同事们一边援助受灾群众，一边加快恢复工程建设。地震发生后，中国员工无一人撤离，上马相迪A水电站项目成为尼泊尔震后为数不多坚持施工的大型项目，这让普拉西达感慨不已。

2017年1月，电站投入商业运营。从建设到运营，普拉西达不断向中方技术人员学习请教，迅速成为电力领域的专业人士，对中国电力运营标准和管理理念也有了更深刻的体会。

在普拉西达看来，中国企业先进的管理理念和技术，为电站安全运行提供了保障，“中国企业带来许多发展机遇。参与共建‘一带一路’项目，我们有了实实在在的获得感”。今年上半年，电站发电量较去年同期增长3.37%，有力保障了新冠肺炎疫情期间尼泊尔的电力供应。

盖医院、修校舍、建水塔……上马相迪A水电站项目迄今为当地实施企业社会责任项目200余项。尼泊尔发生疫情后，普拉西达代表公司第一时间向尼政府捐款，并向当地电力局捐赠防疫物资。“我希望成为中国公司与尼方沟通的桥梁，成为尼中友谊的使者。”

（本报曼谷8月20日电）

《 人民日报 》（ 2020年08月21日 03 版）

(责编：杨光宇、白宇)