新华国际时评：给别人挖坑，断自己的根——美科技霸凌悖逆世界发展潮流

新华社北京8月19日电 题：给别人挖坑，断自己的根——美科技霸凌悖逆世界发展潮流

新华社记者刘石磊

日前，美国政府明确要求，字节跳动公司90天内剥离抖音海外版在美运营所有权益。

这种巧取豪夺的戏码已不是第一次上演，套路也还是老一套：又是以“国家安全”为名，又是毫无根据，又是肆意给别人的发展道路挖坑。似乎断了别人的路，就能保住自己的领先位置。殊不知，开放合作是当今世界科技发展的大势，也是成就今日美国科技实力的根基。不断给别人挖坑，只会自绝于全球创新潮流，实是自断根脉之举。

这种霸凌行径，违背自由竞争的市场精神。市场经济和公平竞争原则本是美国一贯标榜的，却一再被它自己公然践踏。从当年的法国阿尔斯通、日本东芝，到如今中国的华为、大疆、字节跳动，美国的“现代海盗”式逻辑昭然若揭——处于竞争优势时给别人讲标准讲规范，一旦竞争失利，标准成了“双重标准”，规范则成了“犯规”。

这种霸凌行径，违背开放合作的科学精神。团结协作是人类携手解决困难挑战的内在需要，是科学发展、技术进步的必然要求。去年，人类历史上第一张黑洞照片的拍摄凝结了全球多家机构数百名科研人员的努力；当下，新冠疫苗研发有赖于多国上百个科研团队的合作共享。诸多案例表明，科技全球传播带来人类进步，深化国际合作是大势所趋。对科技合作中的国别歧视，应像对待种族歧视一样坚决抵制。

这种霸凌行径，违背融合发展的全球化大势。如今，无论硬件还是软件，基础科研还是应用技术，全球发展早已是你中有我、我中有你，在融合中不断优化升级。未来，这种联系只会越来越密切，断不了也脱不开。最新一期《世界知识产权报告》就指出，全球创新活动呈现出合作日益紧密、更加国际化的特点。世界知识产权组织总干事弗朗西斯·高锐说，当今的创新格局在全球范围内紧密关联，各经济体必须在追求创新方面保持开放。

美国政府不断对别国实施科技霸凌，是遗忘了历史的经验，违背了发展的规律。二战结束以来，美国之所以能够长期保持世界科技强国的地位，一个重要因素就是保持开放合作，在全球范围内广罗人才。近年来，美国政府丢失了开放竞争的自信，肆行单边主义、保护主义之道，这不仅不会让美国“再次伟大”，反而会让美国与曾经的伟大背道而驰。

霸凌别国，反噬自身的经济代价不菲。英国《金融时报》近期刊文说，美国科技行业对中国的依赖程度被低估。中美两国科技行业紧密连接在一起，一旦脱钩，“将给数以百计的美国科技企业带来巨大经济损失”。美国政府肆意打压别国企业，逼迫别国和美国脱钩，实则导致美国与未来脱钩，与机遇脱钩。

霸凌别国，导致美国国际信任赤字剧增。美国政府给中国企业挖坑，损害的是自身国际声誉。西班牙国际政治问题专家胡里奥·里奥斯上月发表署名文章，专门分析了美国打击中国科技企业的目的，并呼吁欧盟警惕“美国陷阱”。

时代潮流，浩浩荡荡，促进国际科技交流与合作，才能为全球经济复苏和各国人民的美好生活提供新动力。奉劝美国个别政客，与其处心积虑给别人挖坑，不如脚踏实地为自己铺路。

(责编：艾雯、刘洁妍)