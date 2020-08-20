王毅同阿富汗外长阿特马尔通电话

新华社北京8月20日电 8月19日，国务委员兼外长王毅同阿富汗外长阿特马尔通电话。

王毅表示，当前，阿富汗和平和解进程进入关键时期，攸关阿未来前途命运。作为阿最值得信赖的近邻，中方比任何国家都更希望看到阿富汗实现和平稳定与重建发展。阿人内部谈判是实现和平和解的关键之举，在这一重要历史时刻，阿各方都应以国家长远利益为重，相向而行，妥处分歧。这一进程应以保持阿国内和平稳定为前提，而不能允许再次发生内乱甚至内战，不能允许恐怖势力借机东山再起，危害地区安全。

王毅表示，推进阿和平和解进程，应坚持阿人主导，让阿人民自主决定国家未来；应坚持和平优先，坚持政治解决的大方向；应坚持广泛包容，要使未来的阿富汗能够稳定和团结，奉行和平友好的对外政策。“东伊运”是中阿共同敌人，双方应坚定不移打击恐怖主义，维护两国及地区安全。中方将继续为实现阿人内部对话发挥积极斡旋作用。

王毅强调，中阿传统友好，今年是两国建交65周年。我们愿同阿方传承友好，推进合作，当务之急是加强抗疫合作。中阿已成立疫情联防联控机制，并达成诸多共识。中方将继续支持阿富汗取得抗疫成功。我们也愿在“一带一路”框架下加强同阿合作，充分利用中阿巴三方、中国同中亚五国外长会晤机制等次区域合作机制，有效发挥阿富汗独特地理优势，加强互联互通，促进阿经济社会发展和民生改善。

阿特马尔表示，阿方感谢中方一如继往坚定支持阿国内和平和解进程，完全赞同王毅国务委员提出的看法和建议。阿富汗未来应由阿人民决定，外部势力应尊重阿主权，不应干预。“东伊运”是阿中的共同敌人，阿方愿同中方深化反恐合作，严厉打击恐怖主义。阿方希同中方加强经济、贸易、投资合作，在共建“一带一路”框架下，推进阿富汗同中国、巴基斯坦、中亚国家在能源、铁路、电力等领域的互联互通。

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