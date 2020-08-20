王毅同尼日利亚外长奥尼亚马通电话

新华社北京8月20日电 8月19日，国务委员兼外长王毅同尼日利亚外长奥尼亚马通电话。

王毅表示，尼日利亚是有重要影响的大国，中方高度重视尼在国际舞台上的地位和作用，始终从战略高度和长远角度看待和发展中尼关系，坚定支持布哈里总统带领尼日利亚人民发展经济、改善民生、维护国家安全并致力于非洲和世界和平稳定的努力。新冠肺炎疫情暴发后，中尼相互支持、守望相助。中方向尼方提供了抗疫物资，分享了防疫经验，中方企业和民间机构也自发向尼方提供物资。中尼友好和互信在携手抗疫中得到提升和加强。中方愿继续为尼方抗击疫情提供帮助和支持，直至最终战胜疫情。

王毅强调，当前，疫苗研发使用引起国际广泛关注，一些有实力的国家正在抢占市场，甚至试图垄断资源。发展中国家处于不利地位。中方已宣布，疫苗研发成功后将作为公共产品，为包括非洲国家在内的发展中国家提供帮助。中方将继续推动这一进程，同非方加强疫苗合作。

王毅表示，一段时间以来，美国等势力不断挑拨中非和中尼关系，但这绝不会得逞。中国同包括尼日利亚在内非洲国家的友好传统，经历了时间和国际风云的考验，有着兄弟般的情谊，一定能抵御任何干扰。我们会继续在涉及彼此核心利益问题上坚定相互支持，维护发展中国家的共同利益。

奥尼亚马表示，尼方重视中国在国际事务中发挥的重要作用，感谢中国政府和人民向尼方提供的慷慨支持和帮助，这显示出尼中的紧密团结和兄弟般的情谊。在疫苗问题上，包括非洲在内的发展中国家的确处于不利地位。尼方高度赞赏中方准备将疫苗作为国际公共产品，这展现出中国的大国风范和全球视野。尼中关系和友谊建立在相互信任的牢固基础上，长期友好，经得起时间考验，不会受到任何外部因素干扰。

双方还就世界贸易组织等问题交换了意见。

(责编：艾雯、刘洁妍)