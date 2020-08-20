疫情反弹 法国9月实施工作场所“口罩令”

由于近期新冠病例增加，法国劳工与社会事务部18日宣布，民众自9月1日起在封闭或共用的工作场所内必须戴口罩。

法国劳工与社会事务部主管劳工健康事务的国务秘书洛朗特·彼得拉谢夫斯基说，最新科学研究发现，病毒可能通过气溶胶传播，这促使政府“把在室内共用工作场所戴口罩的做法制度化”。新规定涉及场所包括开放式室内空间、共用办公室、走廊、会议室、更衣室等。民众只能在个人办公室独处时摘掉口罩。

法国3月中旬起实施全国范围的“封城”举措，以遏制疫情，5月11日后“解封”。但7月底以来，法国每日新增病例超过1000例，促使政府恢复先前的一些防疫举措。法国迄今累计确诊新冠病例超过25万例，累计病亡病例超过3万例。

美联社援引法国卫生机构数据报道，自5月“解封”以来，法国出现上千例聚集性感染病例，其中大约四分之一源于工作场所，其他感染源包括家庭假期聚会、舞会和其他夏季休闲娱乐活动。这让法国各界陷入对疫情回潮的担忧。

法国15日报告新增病例3310例，创5月“解封”以来新高，16日再报新增3015例。随着医院、重症监护室和养老院新冠患者人数再度增加，法国如今已成为欧洲新冠感染率最高的国家之一。为抑制疫情扩散，两大城市巴黎和马赛最近颁布“口罩令”，要求在人流密集的公共场所必须戴口罩。

劳工与社会事务部长伊丽莎白·博尔内说，新措施必须确保“劳工健康得到保护，同时经济活动得以持续”。当天颁布公共场所“口罩令”前，她和彼得拉谢夫斯基与工会代表会晤，后者一直推动政府加强工作场所防疫措施、保护职工安全。

工作场所“口罩令”9月1日起施行，届时大多法国人已结束暑期休假返岗。部分行业员工不愿全天戴口罩，尤其是重体力劳动者或工作时需要频繁打电话沟通的人员。如何强制执行“口罩令”并为员工提供充足口罩让不少雇主伤脑筋。

法国已零星出现民众拒戴口罩引发的暴力事件。政府18日派防暴警察前往马赛地区，在农贸市场和多个居民区强制执行户外“口罩令”。截至本月初，全法多个疫情趋重地区已开始强制推行民众在户外公共场所戴口罩。政府同时继续鼓励企业员工尽可能远程办公，以便民众减少公共交通使用，降低感染病毒几率。（陈丹）（新华社专特稿）

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