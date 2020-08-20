美国邮政局迫于压力叫停改革

美国邮政局局长路易斯·德乔伊18日宣布，停止一切邮政服务改革，直至11月3日总统选举日以后。

受新冠疫情影响，今年多达半数美国选民可能以邮寄投票形式参与选举。因担忧德乔伊所推改革会导致邮寄选票处理滞后、进而影响选举，民主党籍国会议员和多州检察长连日以立法、传唤和诉讼等形式施压，德乔伊随后作此宣布。

【暂停改革】

德乔伊是共和党“金主”，今年6月就任后以削减邮政经营成本为由推行系列改革。路透社报道，改革措施包括削减员工加班时长、限制额外邮件运输和更改邮件分拣和派送政策等，部分措施已开始施行，导致美国多地邮件投递延迟。

德乔伊18日发表声明，宣布“大选结束以前暂停”改革措施，以“避免出现对邮寄选票的任何影响”。他承诺邮政局将强化与地方选举官员合作，确保按时处理全部邮寄选票。

德乔伊解释，邮政局早在他就任前就有意推行改革，但他承认随着美国“准备在一场灾难性疫情中举行选举”，改革已引发担忧。

声明宣布停止拆除邮件分拣机和邮箱，也不会改变邮局工作时间、取消加班或关闭邮件处理设施。但美联社注意到，声明没有提及邮政局新施行的派件时间限制政策，也没有说明已拆除设施何时恢复。

两名知情人士告诉路透社，邮政局董事会17日晚召开电话长会，随后告诫德乔伊应从现在起关注选举，而非业务改革。德乔伊随后态度逆转。

【质疑难平】

德乔伊的声明没有平息质疑。在24日赴国会众议院出席听证会之前，德乔伊定于21日先出席参议院听证会。

民主党籍众议院议长南希·佩洛西18日晚些时候说，仍将按计划要求众议员提前返岗，于22日表决《美国投递法案》，因为她“不信任”德乔伊。法案禁止邮政局对其在“2020年1月1日实施的运行或服务水平作任何更改”，同时将为邮政局拨款250亿美元纾困。

参议院少数党领袖查克·舒默则要求德乔伊提供一份“具体书面文件”，列出“他叫停的和仍将继续的改革措施”。而在地方层面，已有20名民主党籍州检察长表示将就邮件延迟起诉联邦政府。华盛顿等14个州已向联邦法院递交诉状，指认德乔伊无视法定程序推行改革。民主党籍联邦参议员伊丽莎白·沃伦同时呼吁国会继续调查德乔伊先前的物流经营者身份与其现职是否存在利益冲突。

按照英国《金融时报》的说法，关于削减邮政局成本的争论进一步凸显两党就邮寄投票的明显分歧。路透社说，白宫同一天有意与德乔伊态度逆转撇清关系，总统唐纳德·特朗普和白宫办公厅主任马克·梅多斯都坚决否认介入。

不过，特朗普当天再次指认邮寄投票恐催生选举舞弊，说选票不能“随意发放，发给已过世的人和猫猫狗狗”。他甚至推测，邮寄投票恐致大选结果延迟发布，甚至导致二次选举。（海洋）（新华社专特稿）

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