中欧班列载来“一带一路”好风光

6月23日，满载货值达1000万欧元防疫物资的中欧班列抵达法国巴黎。图为中法代表在班列集装箱前合影。

新华社记者 徐永春摄

8月12日，75061次中欧班列（西安—米兰）防疫物资专列在西安新筑车站准备发车。

唐振江摄（人民图片）

8月13日，成都国际铁路港。

白桂斌摄（人民图片）

8月12日，45车满载36.83万片口罩和94.9吨熔喷布的75061次中欧班列（西安—米兰）防疫物资专列，从中国铁路西安局集团有限公司新筑车站缓缓驶出，一路向西驶向意大利米兰。未来两个月，还有上千吨用于口罩生产的熔喷布和上千万片口罩，通过中欧班列从西安发往意大利，保障当地的防疫物资储备。

当前，新冠肺炎疫情仍在全球加速蔓延，海运和空运受到较大影响。凭借时效快、全天候、分段运输的独特优势，中欧班列已成为联通亚欧大陆的主要桥梁和绿色通道，为全球抗击疫情贡献着“中国力量”。

助抗疫促供应链稳定

面对疫情，开辟生命通道、驰援全球抗疫是中欧班列的重要使命。在国内疫情防控形势稳定后，中国迅速组织运输资源力量，快装快运各类防疫物资。从3月21日首趟搭载防疫物资的中欧班列从义乌发出以来，截至7月底，累计运送防疫物资497万件、3.9万吨，有力支援国际疫情防控，传递守望相助、休戚与共的团结合作精神，起到良好示范效应。

伴随开行量发货量逆势增长，中欧班列稳定中欧乃至全球产业链供应链、服务国内国际双循环的作用更加突显。以汽车行业为例，7月以来，已有5列“奥迪专列”从德国不来梅抵达长春。与之对应，中国的汽车配件玻璃、轮胎、轮毂、座椅等通过中欧班列，通常只需两周即可运抵德国，源源不断地供给大众、保时捷、宝马、奔驰等车企。

对此，联合国贸易和发展会议全球化和发展战略司司长理查德·科祖尔—赖特表示，作为世界两大经济体，欧中经济总量约占全球的1/3。欧中经贸合作的稳定对全球产业链供应链的安全至关重要。

联通亚欧的绿色通道

受疫情影响，陕西西安的隆基绿能科技股份有限公司一改原先从天津港海运的传统，选择通过中欧班列，从新筑车站出发，将光伏产品运往荷兰蒂尔堡。这种直达运输节约了时间成本和仓储成本，提升了企业在欧洲仓库的周转率。

“一些原本选择海运的货物，现在都转移到铁路上。”德国DBO班列运营有限公司总经理董万旭说，今年4月，公司承运中欧班列80列，比去年同期翻了一番多。德国杜伊斯堡的中欧班列甚至出现拥堵状况，公司不得不将一些班列改至周边城市场站。

汉堡港是中欧班列在德国最大的运输枢纽，辐射德国及其他欧洲国家。“疫情防控期间，中欧班列的价值进一步显现。”汉堡港亚洲市场主管马蒂亚斯·舒尔茨谈到，中欧班列业务量大幅提升，成为欧中之间又一种安全高效的运输方式。

古有丝绸之路，连接东西，交流互鉴；今有“钢铁驼队”，横贯亚欧，互通有无。今年前7个月，中欧班列累计开行6354列，发送货物57.4万标箱，同比分别增长41%、46%。单月开行量连续3个月破千，连续5个月刷新历史纪录。

多措并举保平稳运营

疫情之下，新疆铁路部门实行零散车辆加挂、与其他省份班列拼车等更加灵活的开行模式，整合货源、聚零为整；西安铁路部门开辟绿色通道，优化申报和审批手续，缩短班列开行间隔时间……

除口岸站铁路员工加强防护外，中国国家铁路集团有限公司国际部主任马洪英表示，铁路部门还科学制定周、月开行方案，组织各承运企业对中欧班列优先承运、优先装车、优先挂运，确保货物应运尽运、各个环节畅通无阻。

4月，商务部印发《进一步发挥中欧班列作用应对新冠肺炎疫情做好稳外贸稳外资促消费工作的通知》，要求充分发挥中欧班列战略通道作用。5月，国务院国际物流工作专班确立国际物流运输重点联系企业，其中有10家中欧班列企业，通达地区覆盖欧洲、中亚、东南亚、西亚等国家。

7月，国家发改委下达中央预算内投资2亿元，支持郑州、重庆、成都、西安、乌鲁木齐等5个城市开展中欧班列集结中心示范工程建设，促进中欧班列降本提质增效，为共建“一带一路”提供有力支撑，给大力发展枢纽经济增添活力。

(责编：杨光宇)