巴西潘塔纳尔湿地遭遇严重火灾

据巴西媒体报道，巴西西部的潘塔纳尔湿地正遭受严重火灾。近3周来，湿地过火面积超过20万公顷，3个原住民区受灾严重。巴西环境部长萨列斯8月18日表示，大火给湿地和生物多样性造成巨大破坏，联邦政府将投入所有可用资源，提供技术和人力保障，全力应对灾情。专家估计，由于火势蔓延加剧，灭火作业至少要持续到9月。

潘塔纳尔湿地是世界上最大的湿地，拥有丰富的野生动植物资源，主要位于巴西西部，部分在玻利维亚和巴拉圭境内。根据巴西环境部的数据，位于巴西马托格罗索州与南马托格罗索州之间的湿地面积约为1500万公顷。巴西国家空间研究所公布的最新数据显示，在8月的前两周，该湿地发生3100多起火灾，是去年同期的5倍。今年以来，潘塔纳尔湿地已被烧毁155万公顷。

当地媒体报道称，导致火灾的部分原因是人为纵火开荒。一些农民和农业企业在湿地周边毁林开荒，导致环境退化并引发大火。马托格罗索州州长门德斯表示，州政府将调查起火原因，利用卫星和火灾检测系统等技术手段进行追溯，严厉惩治破坏环境的违法行为。

有专家认为，由于气候变化加剧，该地区自去年以来降水量明显偏少，加剧了火势蔓延。巴西国家自然灾害监测预警中心称，潘塔纳尔湿地正经历60年来最严重的干旱。巴西生物学家帕多瓦尼表示，今年雨季的降水量与去年同期相比减少40%，潘塔纳尔湿地段的巴拉圭河水位仅为2.1米，远低于往年5.6米的正常水平，是47年来最低水位。

目前，马托格罗索州和南马托格罗索州的消防员和部分民众已经在灭火前线连续奋战了两个星期，当地政府协调派出多架各类飞机投入灭火行动，巴西国防部也已经先后派出400多名官兵奔赴火线。

马托格罗索联邦大学生态学家库纳表示，大火破坏了当地生物种群的多样性，要恢复原状可能需要30年至40年。里约联邦大学气象学家雷内塔认为，气候变化造成的一系列后果正在引发潘塔纳尔湿地生物圈的改变，可能导致该湿地生态系统被永久破坏。

（本报里约热内卢8月19日电）

《 人民日报 》（ 2020年08月20日 17 版）

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