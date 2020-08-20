汲取历史智慧 妥善管控分歧（国际论坛）

中美合则两利、斗则俱伤的道理始终未变。双方应该从历史经验中得到启示，让两国关系在新的基础上重新稳定下来

中美关系处于建交以来最困难的时期。美国一些政客接连抛出种种谬论，居心叵测地攻击中国共产党和中国政治制度，蓄意歪曲并全盘否定近50年来中美交往的历史。美方对中国和中美关系的错误认知和恶劣言行，可能导致两国关系进一步恶化。王毅国务委员兼外长最近讲到，“美国寻求将中国打造成对手是严重战略误判”。在中美关系历史上，战略误判曾造成严重的后果，但双方在更多时候通过智慧和理性的举措避免了形势恶化。其中一些基本经验仍有借鉴意义。

保持沟通渠道畅通。冷战时期信息隔绝，中美之间传递信息，往往需要转托第三者，甚至想方设法，拐弯抹角。在上世纪五六十年代冷战的严峻环境下，中美仍维持了大使级会谈作为双方沟通的渠道，这个渠道在一些问题上发挥了重要作用。1971年基辛格访华、1972年尼克松进行“破冰之旅”，双方好不容易开启了面对面的对话，1979年两国建立外交关系时也进行过这样的对话。这些对话、谈判是真诚的、深入的、成功的，是战略性对话，使中美在隔绝20多年后把关系拉近了，建立了初步的互信。当前，中美之间迫切需要开启新的对话。现在中美之间更有可能利用各种对话渠道，把双方的核心利益、战略意图等都敞开来谈。中方明确表示，中方对话的大门是敞开的。只要美方愿意，中方随时可以恢复和重启各层级、各领域的对话机制。对话中可能发生争吵，这不要紧，要紧的是双方要有诚意谈。隔空喊话，或者一味指责不仅无济于事，还会造成新的误解。

保持理性、客观的态度，切忌戴着意识形态有色眼镜观察事情。双边关系和国际形势错综复杂，要始终保持理性，以冷静、客观的态度加以认识和理解并不容易，但也并非不可能。中美两国意识形态不同，但这并没有妨碍尼克松政府改变对华政策，也没有妨碍卡特政府实行对华关系正常化。尼克松总统在人民大会堂答谢宴会致词时表示，“你们深信你们的制度，我们同样深信我们的制度。我们在这里聚会，并不是由于我们有共同的信仰，而是由于我们有共同的利益和共同的希望”。中美关系正常化没有改变美国或者中国的社会制度和意识形态，但两国关系却可以克服困难和障碍向前发展。今天，双方也要对国际秩序和全球治理等根本性问题进行理性、客观的分析，避免把两国关系中的种种问题泛意识形态化。一旦让意识形态因素占据两国关系主导地位，就会扭曲事情的真相，给两国关系带来严重破坏。

留有余地，进退有据。建交41年来，中美关系发展并非一帆风顺，中美之间曾经历过风风雨雨和重大波折，但两国能够从历史和大局出发，管控矛盾和分歧，妥善处理敏感问题，维护了中美关系总体稳定发展的势头。在双边关系出现突发事件冲击的关头，双方对事件的反应和表态都留有余地，避免了紧张关系的进一步升级。双方尤其是中方在对事件性质的判断上表现克制，体现出妥善处理复杂矛盾的能力。两国把有关事件对中美关系的损伤限制在较短时期和一定范围，使中美关系得到较快恢复。事实证明，中美之间没有过不去的坎，关键在于要有相互尊重、平等相待、求同存异的诚意，在于要有对历史和人民负责的担当。双方要始终坚持中美关系的正确方向，牢牢把握两国共同利益。要继续建设性管控分歧，恪守中美三个联合公报原则和精神，尊重彼此核心利益和重大关切。

几十年来，中美关系“几多风雨，几多坎坷”，积累了丰富经验。当前的国际形势、中美关系的状况不同以往，更需要双方以大智慧处理面临的问题。中美合则两利、斗则俱伤的道理始终未变。双方应该从历史经验中得到启示，让两国关系在新的基础上重新稳定下来。

（作者为中国社会科学院荣誉学部委员、美国研究所研究员）

《 人民日报 》（ 2020年08月20日 03 版）

(责编：杨光宇、白宇)