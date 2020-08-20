中国国家主席习近平夫人彭丽媛日前复信非洲第一夫人发展联合会轮值主席、刚果（布）总统夫人安托瓦内特，同时致信其他非洲国家第一夫人，感谢非洲国家在中国新冠肺炎疫情防控形势艰难时刻向中国人民提供宝贵支持，并向非洲人民抗击疫情表示诚挚慰问。彭丽媛表示，新冠肺炎疫情突如其来，各国守望相助、团结合作对于战胜疫情至关重要。中国政府将通过非洲第一夫人发展联合会向53个非洲国家捐助一批抗疫物资，用于帮助妇女儿童、青少年，表达中国人民对非洲人民的友好情谊。

中方援助物资近期发往各国，安托瓦内特和有关国家第一夫人、高级官员分别出席交接仪式，感谢中方对非洲妇女儿童、青少年的关心帮助，表示中方雪中送炭，体现了非中患难与共的深厚情谊。非洲各国愿同中方加强抗疫合作，深化非中人民传统友谊。

“体现了中国人民对非洲人民的友好情谊”

“这批抗疫物资见证了非中之间的友谊和团结，意义非凡。这是联合会在疫情暴发以来收到的最为宝贵的一批援助。”安托瓦内特表示，联合会愿继续致力于非中友好，密切交流，深化合作，共同造福非中人民。7月底，刚果（布）高中毕业会考举行，8万多名考生顺利完成考试。考场里，答题的学生以及监考老师都戴着蓝色口罩。“考生和考务人员的口罩大多来自中国捐赠的抗疫物资。”刚果（布）初等教育部办公厅主任姆布—马巴说，“有了这些口罩，我们的学生才能安全顺利完成考试。感谢中国政府的支持和帮助。”

“中国政府对埃及抗疫努力的支持和援助，埃及人民铭记在心。”埃及总统夫人依缇萨尔表示，埃中两国守望相助，合作抗疫，相信一定能够战胜疫情。埃及卫生与人口部部长助理绍基表示，中方真诚友好的援助充分体现埃中关系高水平和两国人民友好情谊。“中国在抗疫过程中同埃及坚定站在一起，期待两国进一步加强卫生领域交流与合作。”

津巴布韦总统夫人奥克西利娅·姆南加古瓦表示，津卫生系统长期面临物资匮乏挑战，抗击疫情面临困难。中方物资援助增强了津政府和社会各界抗疫力量，生动诠释了津中全面战略合作伙伴关系内涵。

冈比亚总统夫人法图玛塔说：“这批抗疫物资体现了中国人民对非洲人民的友好情谊，十分珍贵。”冈比亚基础和中级教育部部长克劳迪娅·科勒表示，冈比亚中小学生复课在即，这批物资十分重要且及时，冈方将尽快把捐助物资分发至当地学校。

吉布提总统夫人卡德拉的代表、吉妇女与家庭部部长哈桑表示，中国捐助的抗疫物资充分体现中方对吉人民尤其是妇女儿童、青少年的支持和关怀，充分体现吉中人民的深厚友谊。

肯尼亚总统夫人玛格丽特·肯雅塔的代表、“超越零点”基金会负责人安琪拉·兰戈特表示，中方多次通过援助物资、支持肯第一夫人“医疗行”等方式提供慷慨支持，肯方铭记于心。肯方将尽快安排使用此次援助物资，切实惠及肯妇女儿童等群体，愿继续同中方保持密切沟通与合作。

“有助于增强非洲妇女儿童等群体的抗疫能力”

塞拉利昂总统夫人法蒂玛·比奥表示，中国政府提供的这批防疫物资恰逢其时，对塞方防疫工作给予了有力帮助。塞拉利昂愿继续同中方一道，为促进塞中友好关系和妇女儿童事业发展作出更大贡献。

赞比亚总统夫人艾斯特·伦古表示，疫情给人类带来重大损失，是我们的共同敌人，各国应互帮互助，尽最大努力守护人民生命健康。“中方的捐赠非常及时，将为赞比亚妇女儿童、青少年抗疫提供宝贵帮助，为我们防控疫情作出积极贡献。”

几内亚总统夫人杰内·孔戴表示，感谢中方继援几抗击埃博拉疫情后再次施以援手。当前新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，非洲国家受到严重冲击。“中方援助物资十分契合非洲抗疫需要，几方将妥善分发使用，确保发挥最佳效果。”

马达加斯加总统夫人米娅丽办公室负责人安德里阿妮萨表示，马目前疫情形势仍然严峻，抗疫物资较为匮乏，特别是妇女儿童等群体面临很多困难，中方的此次物资援助将起到重要作用。

几内亚比绍总统夫人的代表，几比妇女、家庭和社会团结部部长埃武拉表示，感谢中国政府在抗击疫情方面给予的宝贵支持。疫情对几比民生造成巨大冲击，对妇女儿童和青少年等影响尤为严重，中方此次援助将有效加强几比弱势群体应对疫情的能力。

苏丹主权委员会主席布尔汗的特别助理、主席夫人的代表利德旺表示，苏医疗卫生水平较低，抗疫物资严重匮乏，当地妇女儿童更易受到疫情影响。中国政府的善举将造福苏丹广大妇女儿童。

乍得总统夫人茵达创办的“大爱”基金会秘书长萨乌尔巴表示，患难见真情，即使远隔重洋，乍中两国一直紧密团结在一起，共同应对疫情挑战。“这批物资对我们意义重大，我们将尽全力用好，以增强乍得民众抵抗疫情的能力，期待早日战胜疫情。”

喀麦隆总统夫人尚塔尔·比亚基金会秘书长的代表舍罗表示，此次中方物资援助是喀中两国友好情谊的具体体现。“我们一定会用好这批物资，充分发挥其效用，帮助喀妇女儿童、青少年抵抗新冠病毒侵袭。这也将有助于增强非洲妇女儿童等群体的抗疫能力。”

“非中传统友谊在团结抗疫中进一步升华”

刚果（金）总统夫人德尼兹表示，刚果（金）出现疫情后，中方以实际行动展现了对刚果（金）人民生命健康和妇女儿童保护事业的支持。

加纳总统夫人瑞贝卡·阿库福—阿多表示，面对疫情，加中相互支持、共克时艰，中方此次捐助物资是两国亲密关系的又一生动写照。“疫情不分国界，唯有守望相助、团结合作才能战胜疫情。非中传统友谊在团结抗疫中进一步升华。”

博茨瓦纳总统夫人妮奥·马西西表示，疫情防控期间，中方多次向博抗疫斗争提供有力支持。“疫情不分国界，患难尤见真情。博将继续与中方加强团结合作。”

莱索托首相夫人玛姆莎表示，莱索托抗疫物资极度短缺，中方提供的这批抗疫物资可谓雪中送炭，对莱索托人民特别是妇女儿童等群体意义重大，将为他们抗击疫情发挥重要作用。

塞内加尔总统夫人玛丽梅领导的“服务塞内加尔”基金会顾问马伊萨·迪乌夫表示，中国政府、民间团体等通过多种方式支持塞抗疫，向塞提供大量抗疫物资并分享宝贵抗疫经验，令塞方深受感动。“我们两国相知相交、天涯比邻，千山万水也阻挡不了两国政府和人民团结互助的深厚情谊与携手抗疫的共同努力。”

卢旺达总统夫人珍妮特·卡加梅高级顾问恩德朱鲁表示，感谢中国政府对卢妇女儿童和青少年的关心帮助。卢旺达生物医学中心主任恩桑齐马纳表示：“卢方愿继续同中方携手并肩，进一步深化抗疫合作，共同战胜疫情。”

尼日利亚总统夫人阿伊莎的代表、总统行政与妇女事务高级特别助理萨妮表示，尼方对此次中方援助物资深表感谢。“我们将用好这批物资，切实提高妇女儿童抗疫能力。相信在尼中双方共同努力下，定能早日共同战胜疫情。”

《 人民日报 》（ 2020年08月20日 03 版）

(责编：杨光宇、白宇)