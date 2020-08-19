综合消息：非洲多国调整抗疫措施

新华社阿克拉8月18日电 综合新华社驻非洲地区记者报道：非洲疾病预防控制中心18日数据显示，截至当日，非洲累计新冠确诊病例1130590例，累计死亡25922例，累计治愈848123例。多个非洲国家根据本国疫情形势继续调整抗疫措施。

数据显示，南非仍是非洲疫情最严重的国家，累计确诊和死亡病例分别达589886例和11982例。非洲累计确诊病例位居前列的国家还包括埃及、尼日利亚、摩洛哥和加纳，分别超9.6万例、4.9万例、4.3万例和4.2万例。

津巴布韦政府18日表示，首都哈拉雷等地疫情有所好转，考虑到发展经济的需要，决定从19日起缩短全国宵禁时间，同时延长商店和餐馆营业时间。

赞比亚内政部18日说，由于部分警察执法时存在贪腐行为，政府将暂停对在公共场合未戴口罩的民众处以罚款。赞比亚政府此前规定，如果民众在公共场合没戴口罩，将被处以约40美元的罚款。

卢旺达生物医学中心18日宣布在首都基加利启用一座自动消毒门。除消毒外，这种自动消毒门还能检测通过人员的体温并检查其是否佩戴口罩。该中心说，卢旺达政府计划在医院、市场和政府办公楼等公共场所入口安装自动消毒门，用于遏制新冠病毒传播。

毛里求斯政府18日表示，重开边境的相关卫生措施已实施到位，使重开边境计划到了“最佳时机”，政府将研究重开边境和商业航班的具体时间。

新冠疫情重创经济，不少非洲国家政府官员及专家认为，中非合作的持续推进将有助于疫后非洲经济的复苏。肯尼亚工贸部部长助理布鲁诺·林伊鲁18日在内罗毕举行的“中非团结抗疫与制造业合作”国际学术研讨会上表示，非洲将从与中国在卫生、制造、贸易和技术等领域的合作中受益，从而加快经济复苏。（执笔记者：许正；参与记者：杨臻、郭骏、赵宇鹏、邢建桥、文浩、吴长伟、王守宝、张玉亮、吕天然、张改萍、乔本孝、郑扬子）

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