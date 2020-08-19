巴西累计新冠确诊病例超340万

新华社圣保罗8月18日电（记者宫若涵）巴西卫生部18日公布的疫情数据显示，过去24小时内巴西新增新冠确诊病例47784例，累计3407354例；新增死亡1352例，累计109888例；累计治愈2554179例。

圣保罗州是巴西疫情最严重的州，其首府圣保罗市被认为是巴西疫情的“震中”。巴西卫生部数据显示，截至18日，圣保罗州累计确诊病例达711530例，累计死亡病例27315例。据该州政府18日公布数据，圣保罗市累计确诊病例237934例，累计死亡病例10700例，分别占全国的7%和10%。

圣保罗市市长布鲁诺·科瓦斯在当天举行的发布会上介绍说，市政府近期在6000名4岁至14岁儿童及青少年中开展的血清调查显示，16.1%的人体内已有新冠病毒抗体，这些产生抗体的人有64.4%是无症状感染者。

科瓦斯表示，在这种情况下学校重启线下教学会增加病毒传播风险。虽然州政府允许部分地区的学校从9月8日起开放学生托管，但圣保罗市不会让学生在9月重返校园，而10月份能否开学还要看其他调查的评估结果。

巴西国家卫生监督局18日批准了美国强生公司的新冠疫苗在巴西进行3期临床试验，将有7000名志愿者在巴西7个州参与。此前该机构已批准3项新冠疫苗试验在巴西进行。

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