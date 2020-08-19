联合国秘书长、法国外长强烈谴责马里发生军事政变

新华社联合国8月18日电（记者王建刚）联合国秘书长古特雷斯18日对西非国家马里当天发生的军人哗变表示强烈谴责，呼吁立即恢复马里宪法秩序和法治，无条件释放总统凯塔及其内阁成员。

古特雷斯当天通过发言人发表声明，对马里局势表示高度关注，呼吁所有马里人维护该国民主体制的完整性，同时敦促各方通过谈判和平解决分歧。

古特雷斯表示，将全力支持非洲联盟和西非国家经济共同体寻求和平解决当前马里危机的努力以及他的特别代表从中斡旋。他敦促所有利益攸关方，尤其是马里国防和安全部队展现最大限度克制，努力维护所有马里人的人权和个人自由。

另据法国外交部网站18日消息，法国外长勒德里昂当天表示，法国对马里军人哗变表示关切和担忧，并予以强烈谴责。勒德里昂表示，法国完全赞同西非国家经济共同体在其声明中阐明的立场，声明呼吁维护宪法秩序并敦促士兵们立即返回军营。

当地时间18日早晨，距马里首都巴马科约15公里的库利科罗地区卡蒂镇一处军营发生哗变。哗变军人抓扣马里总统凯塔和总理西塞，并将两人带到军营。凯塔18日晚在马里国家电视台发表讲话说，他决定立刻辞去一切职务，同时解散马里国民议会和政府。联合国、非盟、欧盟、西非国家经济共同体等国际和地区组织已对这起事件表示谴责。（参与记者：徐永春）

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