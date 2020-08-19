打压Tik Tok也威胁了互联网 美媒：特朗普的“膝跳式反应”解决不了问题

近日，美国总统特朗普签署行政命令，要求字节跳动在90天内剥离任何使Tik Tok能够在美国运营的有形和无形资产，并将字节跳动2017年收购的美国视频应用程序Musical.ly定性为“危害国家安全”。这份行政命令还明确提出，相关政府雇员可进入字节跳动和Tik Tok在美公司进行检查。

《卫报》报道指出，特朗普行政命令的合法性值得怀疑，但在美国一些政客的眼中，“Tik Tok必然是某项情报行动的一部分”。除了美国，欧洲一些政客也认为，由于Tik Tok与中国的联系，这款应用“可能会带来安全风险”。

△《卫报》报道

网络安全专家认为，Tik Tok可以在谷歌和苹果的应用程序商店下载，意味着这两家美国科技巨头能对该应用程序的访问内容设置限制。Tik Tok也经过了独立的安全审计，发现的潜在问题和其他应用程序是一致的。与所有免费应用程序一样，它收集了一些用户数据，与脸书、推特等平台能获得的数据相当。

美国打压Tik Tok的后果非常严重

《卫报》称，中国没有必要利用青少年的手机来获取情报，美国打压Tik Tok的后果非常严重。

Tik Tok是青少年和年轻人的文化“磁石”，是获取新闻、娱乐资讯和交友的工具。扬言“要消灭Tik Tok”与“妖魔化”朋克音乐、手机或其他任何技术平台无异，彻底的禁令将是代际破坏行为。

更严重的影响是：仅仅因为国籍就对一家公司采取行动，可能会对互联网构成生存威胁。

目前，没有证据表明Tik Tok向中国政府提供用户数据。这意味着，美国政府是在不信任海外公司的基础上采取行动。对于拥有全球多数科技巨头的美国来说，这是一个矛盾的立场：如果美国不信任海外科技公司，其他国家为什么要信任美国公司？

如果美国在网络平台上限制国际互动的原则，它将会是最大的输家。美国将失去巨额的全球收入，其网络软实力也将大大削弱。

《卫报》报道还称，尽管互联网有很多缺陷，但它是第一个全球网络。通过互联网，用户可以方便快捷地联系到朋友和合作伙伴。失去网络连接不仅会损害用户的利益，还将损害美国政府和企业的利益。

特朗普的“膝跳式反应”解决不了问题

评论人士指出，特朗普之所以开始这场“分裂全球网络的斗争”，是想要在大选前增加社交媒体平台上的曝光量。虽然他在推特、脸书等平台上有数百万粉丝，但在Tik Tok上，支持特朗普的内容并不容易获得点击量。

《卫报》称，对于从未使用过Tik Tok的特朗普来说，Tik Tok只会和两件事联系在一起：中国和嘲笑他的人。他希望借着“封杀Tik Tok”的行动，转移人们的注意力。

美国有线电视新闻网（CNN）16日也发表评论文章称，特朗普的“膝跳式反应”不是解决问题的好办法。分析人士指出，美国政府接连打压Tik Tok和微信，可能对在中国使用该社交平台的美国人和企业造成严重的连锁影响。美国政府的做法还可能颠覆互联网社区，扰乱两国的科技投资和创新流动。

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