刚开课就停课 美国多所复课学校重现疫情

美国新冠肺炎疫情持续恶化，多州新增病例只升不降。在如此严峻的形势下，特朗普政府仍坚持要求学校复课。美国多州学校在本月初陆续重新开放，随之而来的是校园疫情的暴发和蔓延。

美多所学校复课 疫情持续扩大

据《华盛顿邮报》报道，美国部分州的官员表示，目前重新开放的学校问题依然很多，例如学生和教职工选择性佩戴口罩、拥挤的走廊无法保持社交距离、一些老旧教室通风条件受限等。

《华盛顿邮报》指出，在最近几周每天感染人数显著增加的州，如夏威夷州、南达科他州和伊利诺伊州，儿童防疫面临的挑战更大。就在政客们、学校领导和家长们为是否应恢复课堂教学争论不休时，已有一些已经开课的学校因出现确诊病例而不得不重新关闭。

据美国广播公司（ABC）报道，佐治亚州已有将近1200名学生和教职人员由于暴露在疫情环境中被隔离。密西西比州两名高中生在网上发布了关于他们学校拥挤走廊的照片和视频后，立即被停学。随后，该校9人病毒检测呈阳性，学校决定关闭一周。在离佐治亚州不远的切罗基县一所学校，一名学生检测阳性，该校不得不在开学几天后关闭。同样的情况也发生在印第安纳州、路易斯安那州等地。

白宫继续推进学校重开计划

《华盛顿邮报》指出，特朗普政府倡导的重新开学计划已经向前推进，那些提前实施的州已经面临了一系列失败。但特朗普政府仍然声称，全面回归学校对孩子们的学业和社会福祉至关重要。

特朗普的女婿、白宫高级顾问贾里德·库什纳16日表示，他不认为新冠病毒会对儿童构成严重风险，尤其与流感病毒相比。

美国食品药品管理局前局长斯科特·戈特利布警告，将死于新冠病毒的儿童病例数与每年死于流感的儿童病例数进行比较是不明智的。“大约有33万名儿童被诊断出新冠肺炎，这个数字可能被大大低估，约300万儿童可能已经被感染。”戈特利布说，“关于新冠病毒对儿童的影响，我们还有很多不了解的地方。我认为，将新冠病毒与流感病毒作比较，应该更谨慎。”

美专家：儿童占美国新冠病毒确诊病例超7％

据《华盛顿邮报》17日报道，美国疾病控制与预防中心在最新的防疫指南中指出，从3月到7月，美国17岁以下的儿童感染新冠病毒的数量和比例一直在“逐步上升”。美国一些健康专家称，儿童占美国新冠肺炎确诊病例的7%以上。但由于缺乏广泛的核酸检测，美国儿童感染的真实数据尚不清楚。

最近有证据表明：儿童的鼻咽病毒载量可能与成人相当或更高，儿童可以在家庭和夏令营中有效传播病毒。由于之前采取的限制措施，如居家令和学校停课，春季和初夏的儿童传播情况较少。随着新学年开始，他们面临的感染风险将更高。

学校辞职护士：拒绝成为危害儿童健康的同谋

△《华盛顿邮报》刊登护士自述：“我所在县的学校要求护士为不安全的重开计划辩护。我不干了。”

据《华盛顿邮报》报道，美国佐治亚州一所学校的护士艾米·威斯特摩兰因拒绝为该校重新开放计划辩护而选择了离职。

威斯特摩兰所在的学校位于佐治亚州波尔丁县，学校董事会于今年夏天确定了重新开放的计划。她认为，该校领导层仍然没有认真对待这一流行病。“7月中旬，当我在教职工指导中看到学校将重新开放，并且要求身为医护的我为这一决策做辩护时，我知道我做不到。我辞职不干了。”

威斯特摩兰指出，该校既没有规定在入口处检查体温，也没有强制要求入校者佩戴口罩。尽管波尔丁县的新增病例数在近两个月以来一直呈上升趋势，但该县依然有一部分人对新冠疫情的严重性抱怀疑态度，这种态度本身就是一种灾难。在这种情况下，有人携带病毒来学校似乎是不可避免的，学校暴发疫情也是迟早的事。

据威斯特摩兰描述，学校采取的疫情应急措施十分简陋，没有独立的隔离区间。“这所学校有1300多名师生，但只有我一个护士。”威斯特摩兰说，“我没有时间和精力遵循复杂的卫生程序，学校也没有为我配备专业的防护设备。”

该地区追踪密切接触者的方式也非常落后。威斯特摩兰表示，她被要求记下每个确诊儿童的住址、密切接触者等细节。“这种追踪方式毫无意义。”威斯特摩兰说，“成年人都很难记住过去14天的生活细节，何况孩子呢？”

威斯特摩兰说，如果学校不能采取安全的重启方式，那她在工作中感染新冠病毒，并不知不觉地将病毒传播给其他学生的几率就会大大增加。“政府没能控制住疫情，人们隔离在家也得不到政府支持，我们只能在混乱中应付。我拒绝成为危害儿童生命健康的同谋。”

(责编：艾雯、刘洁妍)