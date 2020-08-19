美政府放行北极野保区油气开采遭批评

美国政府17日批准将阿拉斯加州国家北极野生生物保护区沿海平原用于租赁开采石油和天然气，招致批评。

【挖掘潜力】

美国内政部长戴维·伯恩哈特当天签署文件，将大约6313平方公里、占国家北极野生生物保护区总面积8%的整个沿海平原地块划为油气租赁开采及潜在资源开发区域。

伯恩哈特告诉媒体记者，至少有两处面积最少1619平方公里的地块可供竞租。第一个地块将在2021年12月22日之前招租，第二个期限在2024年12月22日。

阿拉斯加州长、共和党人迈克尔·邓利维说，开放国家北极野生生物保护区的油气钻探有助于创造就业岗位、提振该州依赖石油生产的经济。美国能源部数据显示，阿拉斯加州石油产量过去30年来逐步下滑，日产量从1988年的逾200万桶降至当前约50万桶。

邓利维说，联邦政府决策是朝挖掘北极保护区能源潜力这一“正确方向迈出的决定性一步”。他预估保护区可采石油储量达43亿至118亿桶。

路透社报道，环保组织“地球正义”已声明将发起诉讼，以求推翻政府这一决定。美联社说，即便排除诉讼影响，真正启动开采也可能要数年后才能实现。

不过，伯恩哈特说，油气开采项目经得起法律挑战，且已考虑到保护当地生态和野生生物因素，例如为特定区域设定钻探时间限制。他预期，如果勘探到石油，有望在8年内启动生产，能持续大约50年。

【遭遇抵制】

批评人士指认，联邦政府这一举措虽有利于大型石油公司，却将损害北极独特的生态系统和当地原住民生计。国家北极野生生物保护区是北极熊和格兰特驯鹿等野生动物的栖息地。

代表当地养驯鹿为生部落利益的“库钦人指导委员会”在社交媒体推特说：“保护格兰特驯鹿产犊场的斗争仍未结束。”

路透社注意到，最近数月多家美国大型银行表示不会为北极地区油气项目融资。而且，美国政府做前期评估时，仅在保护区做过一次提取化石燃料可能性测试，没做钻探前必需的地震测试。

美联社报道，共和党人过去40年间致力于推动阿拉斯加州北极野生生物保护区油气钻探。民主党人曾两度阻止共和党人起草的相关法案获通过。但共和党人唐纳德·特朗普2017年就任总统后，坚持要求国会把批准钻探令纳入一份税收法案。内政部下属土地管理局2018年12月结束前期评估，认定保护区沿海平原可供油气钻探，不会伤及野生生物。

锁定民主党总统候选人提名的前副总统乔·拜登承诺当选后将推翻现政府计划。他的竞选团队发言人马特·希尔说，拜登去年已公布计划，明确表示将“持续保护”国家北极野生生物保护区以及其他受特朗普资源开发政策影响的地区。（海洋）（新华社专特稿）

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