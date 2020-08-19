谭德塞：结束新冠大流行应从保护风险最高人群开始

新华社日内瓦8月18日电（记者刘曲）世界卫生组织总干事谭德塞18日表示，结束新冠大流行和重新开放经济的最快方法是从保护世界各地风险最高的人群开始，而不是仅仅保护某些国家的全部人口。他再次重申应避免抗疫物资供应尤其是疫苗方面的“民族主义”。

谭德塞在当天的记者会上说，从后勤和物资供应角度看，新冠大流行是国际社会面临的最严峻挑战之一。虽然各国领导人都希望首先保护本国人民，但应对新冠大流行必须采取集体行动。“我们从惨痛的教训中认识到，结束这一流行病和重新开放经济的最快方法是从保护世界各地风险最高的人群开始，而不是仅仅保护某些国家的全部人口。”

以新冠疫苗为例，世卫组织一直在通过广泛磋商以制订一个新的框架，为所有国家公平、公正地获得疫苗及其他应对工具提供指导。国际社会需防止出现“疫苗民族主义”。谭德塞表示，一旦确定一种成功的疫苗，世卫组织将提供适当和合理使用疫苗的建议，并建议分两个阶段分配疫苗。在第一阶段，疫苗将按比例同时分配给所有“获得抗击新冠肺炎工具加速器”国际合作倡议的参与国，以降低总体风险；在第二阶段，将考虑各国面临的威胁和脆弱性。对于大多数国家来说，第一阶段分配的人口比例为20%，将覆盖大多数高危群体。

谭德塞指出，卫生和社会护理机构的一线工作人员应受到优先重视，因为他们对治疗新冠患者、保护大众至关重要，且常与新冠高病亡率的风险群体密切接触。

他强调，在战略上和全球范围内共享有限的物资供应实际上符合每个国家的利益。面对新冠，“在所有人都获得安全之前，没有人是安全的”，“没有一个国家能够获得所有基本药物和材料的研发、制造和所有供应链”。他呼吁大家共同努力，确保所有重要工作人员都受到保护，并确保有需要的人能得到地塞米松等已被证实有效的新冠治疗药品。

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