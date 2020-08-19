截至8月17日，东非国家卢旺达报告新冠肺炎确诊病例2540例，其中治愈病例1661例，死亡病例为8例，病发率及病亡率均远低于地区及全球平均水平。世界卫生组织总干事谭德塞对卢旺达抗疫成效表示肯定，将其归功于“政府强有力的领导、实行全民健康覆盖、卫生工作者获得良好支持和公共卫生信息传达清晰”。

卢旺达于3月14日报告首例新冠肺炎确诊病例，一周后即实施严格“封城”措施，包括关闭边境、要求民众居家、禁止跨区旅行等。卢旺达政府成立了总理牵头的联合工作组，形成了多部门、多层级协作机制，协调和统筹抗疫行动。卢旺达总统卡加梅等领导人在媒体上号召民众增强防护意识，提倡戴口罩、勤洗手等。

为应对埃博拉疫情，卢旺达两年前开始建立并完善各级卫生防疫体系，在全国设立23个隔离中心、在边境设立洗手和测温点、培训卫生工作者并进行模拟演习等。面对新冠肺炎疫情，卢旺达的卫生防疫体系发挥了重要作用。卢旺达生物医学中心主任桑兹马纳认为，应对其他传染病的成功经验帮助政府迅速作出决策，促使民众积极响应、进行自我防护。

卢旺达还积极采纳世卫组织推荐的疫情防控和治疗措施，建立全国疫情防控体系。400多名专业人士组成了全国指挥中心，2000多人参与密切接触者追踪、风险沟通、社区服务等支持工作，在地区一级启动了由30个市长负责的快速响应小组，及时向中央一级汇报疫情动向。卢旺达政府在疫情初期列出了7300万美元的疫情防控专项预算，用于建立实验室以及检测、治疗、追踪和隔离密切接触者。目前，卢旺达可进行检测的实验室从1家增加到6家，检测能力从每天300至400个样本提升至每天4000至5000个样本，全国还建立了10个新冠肺炎治疗中心。

在卢旺达街头，载着大喇叭的警车穿行于社区当中，不间断地宣传防控知识，卫生工作者对行人或司机进行随机采样和信息登记。在偏远地区和人口稠密的社区，政府利用无人机广播防疫知识。政府为抗疫工作者提供充分的个人防护设备和培训课程，在通信、就餐、住宿、通行等方面给予保障。

卢旺达卫生部长恩加米杰表示，全球密切合作是战胜疫情的关键，特别是“学习中国抗疫经验非常重要”。目前，国际社会为卢旺达提供了有力的抗疫支持。中国政府、民间机构和企业向卢旺达捐赠了大量口罩、红外测温仪、防护服等抗疫物资，卢旺达卫生官员及一线医务人员多次与中国专家远程视频连线，交流抗疫经验，为遏制疫情在当地蔓延发挥了重要作用。

（本报约翰内斯堡8月18日电）

《 人民日报 》（ 2020年08月19日 16 版）

(责编：白宇)