国内开启“云上”模式 激活“高新”动力

近期，山东聊城高新区为保就业、引人才，举办了云上高新-助力企业专场网络直播招聘会，这是聊城高新区今年以来举办的第36场线上招聘会，线上招聘只是“云上高新”品牌实施以来的一个缩影。

云招商、云招聘、云赋能、云服务等线上活动，不断推动“线下招引”为“线上招引”，项目洽谈、人才引进“面对面”为“线连线”“屏对屏”，确保招商引资“不断链”、招才引智“不断线”，做到在常态化疫情防控条件下推动经济社会高质量发展。

云招商为经济发展打通空中高速

经济恢复的关键时期，聊城高新区坚持以打造“对外开放的新高地，创新发展的新标杆，高新产业的聚集区”为目标，强化项目为王、速度就是作风、服务质量决定发展速度的意识，不断提升思想境界、树立敢想敢闯敢干的意识、勇于打破旧条条框框的束缚，创新招商模式，把招商项目发布渠道重点转向网络，通过电话、网络主动对接，做到电话拜访全覆盖、常态化。

聊城高新区先后举办“云上高新”线上招商推介会5场，线上服务会1场，在线观看达到10余万人次，共收集各类产业信息200余条，对接企业百余家，坚持“线上对接、线下落地”的原则，于7月17日成功举行重点项目集中开工现场推进会，13个重点项目集中开工。

云招聘为人才招揽架起空中桥梁

民生为本、人才优先。

疫情期间，聊城高新区率先搭建线上直播平台，建立24小时重点企业用工保障机制，将保障企业用工作为就业领域服务大局、抗击疫情的重中之重。

坚持打破以往常规招聘形式，针对不同企业的岗位需求，不断推动企业上云，及时为企业提供云招聘服务，在疫情防控进入常态化阶段后，聊以线上直播招聘为纽带，积极引导高校毕业生参与线上招聘活动，为用人单位和劳动者搭起空中桥梁，切实做好稳岗用工服务工作，助力企业复工复产。

截至目前，线上招聘已为近1000家企业发布招聘岗位8000余个，达成初步就业意向4000余人次，同时，全区引进高端人才150多人，多名高层次人才成功与辖区企业进行合作。

云赋能为创新创业注入空中动力

通过引进高端人才、创新创业来培育、聚集高新技术产业发展的相关要素，不断加快推动高质量发展。

坚持建设“创业苗圃-孵化器-加速器-产业园”全产业链孵化载体，强化技术创新联盟，深入引导企业实施关键核心技术研发项目，不断培育重大自主创新战略产品。

疫情期间，聊城高新区构建了“1+4+N”的全方位孵化加速体系，依托阿里云创新中心线上服务平台提供上百种特色赋能服务，积极构建以科技赋能、人才赋能、流量赋能、生态赋能为主体的四大赋能体系，不断打造电子商务、新零售、跨境电商、云计算等多元化、多业态化产业孵化链条，同时探索实施“云上孵化器”项目，不断为创新创业注入更多空中动力。

云服务为营商环境搭建空中暖仓

树立“项目为王”的理念，为项目建设扫清障碍，为企业提供“保姆式”服务。

围绕每一个重点线索项目建立一个微信群，将投资客商和相关职能部门一并加入，在微信群中沟通信息、协调互动，通过网上谈判及时敲定协议内容，加快决策速度，对于落地项目坚决树立一流标准，保障施工安全，加快建设进度。同时，首次面向企业在线解读高新区社会投资工业项目审批模式，帮助企业及时了解和申报政策，积极推行“不见面审批”“网上办”和“掌上办”等方式，实现QQ远程审批，无偿提供精准帮办代办，为项目落地建设“保驾护航”。截至目前， 50个实施类重点项目已全部实现开工建设，开工率100%。（杜辛）

(责编：李婷(实习生)、常红)