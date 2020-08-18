外交部：美指责华为威胁其国家安全毫无根据

人民网北京8月18日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持18日例行记者会。记者会实录如下：

总台央视记者：中国政府向阿塞拜疆派遣的抗疫医疗专家组已于8月17日回国，你能否简要介绍专家组在阿工作情况？中方提供了哪些帮助？

赵立坚：中国赴阿塞拜疆抗疫医疗专家组由国家卫健委组建、四川省卫健委选派，10名成员均来自四川大学华西医院，拥有丰富的疫情防控和诊疗经验。

专家组于8月4日抵达阿塞拜疆首都巴库。过去两周，专家组在阿塞拜疆巴库市、贾利拉巴德市、苏姆盖特市等地开展工作，深入抗疫一线，实地走访多家当地医院、检测实验室、血液中心等医疗卫生机构，同阿方防疫主管部门和医疗专家进行交流，研讨阿塞拜疆疫情防控形势、防疫措施和诊疗流程，为阿塞拜疆医护人员进行培训、指导，毫无保留地分享中国抗疫经验。专家组用实际行动诠释了中阿传统友好，践行了人类命运共同体理念。他们的出色工作得到了阿政府和人民的充分肯定。

中国和阿塞拜疆是友好合作伙伴。疫情发生后，两国相互坚定支持，携手共克时艰，充分体现了两国人民的深情厚谊。中方愿继续为阿方抗击疫情提供力所能及的帮助，也将继续同国际社会加强抗疫合作。相信在共同努力下，我们一定能够早日战胜疫情。

彭博社记者：美国商务部宣布了对华为进一步限制措施，企图切断华为通过商业渠道获取芯片的能力，在5月对华为限制措施基础上将华为在21个国家的38家附属公司列入实体清单。中方对此有何回应？

赵立坚：中方坚决反对美方蓄意抹黑和打压华为等中国企业。一段时间来，美方在拿不出任何真凭实据的情况下，泛化国家安全概念，滥用国家力量，对华为等中国企业采取各种限制措施，这是赤裸裸的霸权行径。

必须强调，美方所作所为彻底戳破了美方一贯标榜的市场经济和公平竞争原则的“遮羞布”，违反国际贸易规则，破坏全球产业链、供应链、价值链，这也必将损害美国国家利益和自身形象。

我也愿强调，美方对华为等中国企业的打压越歇斯底里，就越证明这些企业的成功，也越证明美方的虚伪和霸道。历史上，许多其他国家的成功企业也都有过类似遭遇。美方这种不光彩做法已经并将继续遭到其他国家的广泛反对和抵制。

美方指责华为威胁美国国家安全毫无根据。事实证明，过去30年里，华为在全球170多个国家和地区建设了1500多个网络，为228家全球500强企业提供了服务，服务全球超过30多亿人口，没有发生过一起类似“斯诺登事件”、“维基解密”的网络安全事件，没有发生过一起类似“棱镜门”、“方程式组织”、“梯队系统”的网络监听监视行为，也没有任何一个国家能够拿出华为产品存在“后门”的证据。

美国是这个地球上最大的、名副其实的黑客帝国。思科、苹果等美国公司几年前就已承认其设备存在安全漏洞和“后门”。美情报部门长期以来对包括盟友在内的外国政府、企业和个人实施无差别的非法窃密监听活动，包括美本国公民基本没有任何秘密可言。这是公开的事实。

我们敦促美方立即纠正错误，停止污蔑抹黑中国，停止打压中国企业。中国政府将继续采取必要措施维护中国企业正当合法权益。

澎湃新闻记者：据了解，中国商务部今天发布公告，对原产于澳大利亚的进口相关葡萄酒发起反倾销立案调查。中方对此有何评论？

赵立坚：这是一起正常的反倾销调查立案。经了解，中方主管部门今年7月6日收到了国内葡萄酒产业提交的反倾销调查申请，经过依法审查，认为该申请符合法定条件，并于8月18日发起调查。中方主管部门将依法公平、公正地开展相关调查工作。

美国专题新闻社记者：关于对澳红酒反倾销立案调查的问题，刚才你提到的“法定条件”具体是指什么？澳大利亚方面表示，他们并未以低于市场价格销售红酒，中方有关调查有何依据？有报道称，相关调查是受政治驱动，你对此有何回应？

赵立坚：关于有关案件，刚才我已经作出回应。如果你对这起立案调查的细节感兴趣，请你向主管部门询问。

关于中澳关系，我们已经多次表明，中方对于发展中澳关系的立场是一贯的、明确的。一个健康稳定的中澳关系符合两国共同利益，但这需要双方的共同努力。我们希望澳方同中方相向而行，切实秉持相互尊重、平等互利原则，多做有利于中澳互信与合作、符合中澳全面战略伙伴关系精神的事。

法新社记者：你对台湾在索马里兰设立“代表处”有何评论？

赵立坚：世界上只有一个中国，台湾是中国不可分割的一部分。一个中国原则是公认的国际关系准则和国际社会普遍共识。中方坚决反对台湾同索马里兰互设官方性质机构，或进行任何形式的官方往来。民进党当局病急乱投医，图谋在国际上搞分裂活动，绝不会得逞。

彭博社记者：香港特区行政长官林郑月娥近日接受采访时表示，在美方制裁中方官员后，她使用信用卡时遇到了问题。同时，多家在美开展业务的中国银行在为11名受制裁官员开设新账户方面更为谨慎。据彭博社了解，这些银行包括中国银行、中国建设银行、招商银行。你对此有何评论？

赵立坚：中方反对美国对香港有关官员所谓制裁的立场是一贯的、明确的。

路透社记者：今年早些时候，中国驻澳大利亚大使说，如果中澳双边关系恶化，中国消费者会重新考虑要不要喝澳大利亚葡萄酒。你刚才说，这是一起正常的反倾销调查。这是巧合吗？中方是否担心调查会进一步损害中澳关系？

赵立坚：刚才我已经将中方立场阐述得十分清楚了。这是一起正常的反倾销调查立案，请你不要作无谓的联想。

法新社记者：孟晚舟律师要求加拿大方面披露有关涉密文件，但加政府昨天表示，已经提供了所有相关文件。中方对此有何评论？

赵立坚：中方在孟晚舟事件上的立场是一贯和明确的。我们已经多次阐述了有关立场。

我要强调的是，中国政府维护本国公民和企业正当合法权益的决心坚定不移。中方支持相关企业和个人拿起法律武器维护自身权益。关于你提到的具体问题，你应该去问问加拿大方面，他们为什么拿不出有关证据和文件？他们和美国之间到底有什么见不得人的勾当？

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