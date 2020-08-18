综合消息：南非启动第二个新冠疫苗临床试验　非洲多国继续推出抗疫举措

新华社基加利8月17日电 综合新华社驻非洲地区记者报道：17日，南非启动第二个新冠疫苗临床试验，此前东非国家乌干达宣布，计划12月在该国启动英国帝国理工学院研发的新冠疫苗临床试验。为应对疫情，非洲一些国家继续推出各种举措抗疫。

非洲疾病预防控制中心17日数据显示，非洲累计新冠确诊病例1120768例，其中死亡25659例、治愈836216例。

17日，非洲新增病例数较多的国家有：南非，新增2541例，累计确诊589886例；赞比亚，新增496例，累计确诊9839例；肯尼亚，新增245例，累计确诊30365例。

津巴布韦17日新增治愈1756例，成为该国疫情暴发以来报告治愈人数最多的一天。目前津累计治愈3848例。

埃塞俄比亚卫生部17日晚发布的新冠疫情数据显示，截至当天，该国累计新冠确诊病例超过3万，达31336例，累计死亡544例，累计治愈12424例。首都亚的斯亚贝巴是该国疫情最严重的地区。

继6月下旬开展南非和整个非洲大陆首个新冠疫苗临床试验后，南非金山大学17日宣布启动南非第二个新冠疫苗临床试验。这一疫苗由美国生物疫苗公司诺瓦瓦克斯公司研发，研究人员将招募约3000名18岁至64岁志愿者进行疫苗安全性和有效性试验。负责试验的金山大学疫苗学教授沙比尔·马迪说，在南非进行新冠疫苗早期临床试验的目的是观察这些疫苗如何在非洲发挥作用。金山大学首个新冠疫苗临床试验采用的疫苗由英国牛津大学詹纳研究所研制。

乌干达正在与英国帝国理工学院开展合作，后者研发的新冠疫苗计划于12月在乌干达启动临床试验。卢旺达正密切跟踪新冠疫苗研发情况，希望能在疫苗进入市场后购得疫苗。不过，乌干达病毒研究所主任彭蒂安·卡利布认为，今年12月前不会出现被全球认可的疫苗。

现阶段一些非洲国家仍在继续推出防疫举措。因卢旺达首都基加利两个大市场和周边地区病例增加，基加利市政府17日起将两个市场关闭1周。

冈比亚卫生部说，目前全国各地都出现了社区传播，疫情形势严峻。据当地媒体报道，冈比亚政府已向邻国塞内加尔申请紧急援助以控制疫情。

赞比亚卫生部长奇塔卢·奇卢菲亚17日说，政府将加强与私人医疗机构的合作，改善医疗服务水平，以更好地控制疫情。

乌干达工程与交通部国务部长爱德华·卡通巴·瓦马拉17日说，如果公共交通运营商不遵守政府发布的新冠病毒防控指导方针，政府可能重新实施公共交通禁令。

尼日利亚航空部长哈迪·西里卡17日宣布，尼日利亚将从8月29日起恢复首都阿布贾和经济中心拉各斯的国际航班。入境旅客需持有接近出发日期的新冠病毒核酸检测阴性证明，并在入境8天后再接受一次核酸检测。（执笔记者：吕天然；参与记者：荆晶、张改萍、邢建桥、张玉亮、赵宇鹏、许正、杨臻、郑扬子、吴长伟、杨孟曦、郭骏、王守宝）

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