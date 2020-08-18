全球疫情简报：俄罗斯第二款新冠疫苗开始2期临床试验 新西兰大选因疫情推迟

新华社北京8月18日电 17日全球疫情简报：俄罗斯第二款新冠疫苗开始2期临床试验 新西兰大选因疫情推迟

全球数据

世界卫生组织：截至欧洲中部时间17日15时59分（北京时间21时59分），全球确诊病例较前一日增加250285例，达到21549706例；死亡病例增加5345例，达到767158例。

美国约翰斯·霍普金斯大学：截至北京时间18日7时27分，全球新冠确诊病例达21808197例，死亡病例为772452例。美国是全球疫情最严重的国家，确诊病例达5435908例，死亡病例为170453例。

新闻事件

据俄罗斯政府“遏制新冠病毒”网站17日消息，在俄首款新冠疫苗“卫星V”开始3期临床试验的同时，俄医护人员和高风险群体可率先自愿接种该疫苗。由“矢量”病毒学与生物技术国家科学中心研制的俄第二款新冠疫苗已开始2期临床试验，参加试验的所有志愿者目前感觉良好。

新西兰总理阿德恩17日宣布，将原定于9月19日举行的大选推迟四周至10月17日举行。阿德恩在惠灵顿举行的新闻发布会上说，推迟大选是新冠疫情在奥克兰市第二次集中暴发情况下做出的无奈选择。

澳大利亚联邦政府副首席医疗官尼克·科茨沃思17日说，截至当天中午，该国24小时内新增新冠死亡病例25例，创单日新增死亡病例数新高，新增死亡病例全部来自当前疫情最严重的维多利亚州。

据韩国中央防疫对策本部17日发布的通报，当地时间16日零时至17日零时，韩国新增新冠确诊病例197例，其中本土感染188例。这是韩国连续4天单日新增病例数超过100例。当天新增确诊病例中，大部分集中在首都圈地区，其中首尔市和京畿道合计156例。

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