世界经济复苏发展离不开中国（国际论坛）

7月20日，柬埔寨和中国共同宣布完成双边自由贸易协定谈判。柬中自贸协定对于柬埔寨经济意义重大，它将为柬埔寨商品进入中国市场提供更多优惠和更宽松条件，促进产品和市场的多元化。同时，协定本身体现了柬中之间钢铁般的友谊。作为中国的“铁杆朋友”，柬埔寨对中国经济充满信心。中国是世界第二大经济体，在原材料、基础设施、科技、教育等领域拥有优势，这是中国经济向好发展的底气。

柬埔寨一直将中国视为经济建设的榜样。柬埔寨在同中国的合作中获益匪浅，从基础设施建设到国际贸易再到旅游业，共建“一带一路”为柬埔寨经济发展作出了重大贡献。西哈努克港经济特区和金边—西港高速公路就是典型例子。改善基础设施建设特别是提高交通运输能力，将帮助柬埔寨吸引外资、加强对外贸易。相信随着柬中自贸协定的生效，柬中共建“一带一路”合作也会加速，合作质量将更高。我们将积极落实两国领导人指示，发展柬中全面战略合作伙伴关系，推动共建柬中命运共同体，共创合作共赢的美好未来。

柬中一直是亲密友邻。新冠肺炎疫情发生以来，柬中两国患难与共，共同抗击疫情并推动经济恢复发展。今年2月初，洪森首相特意访问北京，以表达对中国抗疫的支持。柬埔寨各界积极向中国捐赠口罩，西哈莫尼国王和莫尼列太后也向中国捐赠了15万美元。中国也给予柬埔寨极大支援。3月中旬，中国向柬埔寨派出12艘货轮，装运1000多个集装箱的制衣原材料，以解柬埔寨制衣行业的燃眉之急。此外，中国还向柬埔寨捐赠医疗物资、派出抗疫医疗专家组，有力支持了柬埔寨抗疫工作。这些都体现了柬中之间的深厚友谊，在任何一个困难时刻，我们都会相互支持，站在彼此身边。

疫情对全球经济影响巨大。中国在应对疫情冲击的同时，仍然为稳定区域和全球产业链供应链、保证贸易畅通做出不懈努力，有效减轻了疫情对东盟、对柬埔寨经济的消极影响，我们对此表示赞赏。柬埔寨倡导经济全球化，特别是贸易一体化、自由化，支持签署区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）和东盟—中国自由贸易区建设。近年来，贸易保护主义和单边主义在全球抬头，严重威胁多边贸易体系，导致全球贸易的不可预测性增大。在这样的背景下，拥有广阔消费市场和强大生产能力的中国给予了全球信心，中国通过共建“一带一路”等切实行动为经济全球化和贸易自由化作出重大贡献。可以肯定的是，疫情结束后，世界经济的复苏发展离不开中国。

（作者为柬埔寨商业大臣）

《 人民日报 》（ 2020年08月18日 03 版）

(责编：白宇)