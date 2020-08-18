人民网>>国际

世界经济复苏发展离不开中国（国际论坛）

潘索萨

2020年08月18日05:43  来源：人民网－人民日报
 

　　7月20日，柬埔寨和中国共同宣布完成双边自由贸易协定谈判。柬中自贸协定对于柬埔寨经济意义重大，它将为柬埔寨商品进入中国市场提供更多优惠和更宽松条件，促进产品和市场的多元化。同时，协定本身体现了柬中之间钢铁般的友谊。作为中国的“铁杆朋友”，柬埔寨对中国经济充满信心。中国是世界第二大经济体，在原材料、基础设施、科技、教育等领域拥有优势，这是中国经济向好发展的底气。

　　柬埔寨一直将中国视为经济建设的榜样。柬埔寨在同中国的合作中获益匪浅，从基础设施建设到国际贸易再到旅游业，共建“一带一路”为柬埔寨经济发展作出了重大贡献。西哈努克港经济特区和金边—西港高速公路就是典型例子。改善基础设施建设特别是提高交通运输能力，将帮助柬埔寨吸引外资、加强对外贸易。相信随着柬中自贸协定的生效，柬中共建“一带一路”合作也会加速，合作质量将更高。我们将积极落实两国领导人指示，发展柬中全面战略合作伙伴关系，推动共建柬中命运共同体，共创合作共赢的美好未来。

　　柬中一直是亲密友邻。新冠肺炎疫情发生以来，柬中两国患难与共，共同抗击疫情并推动经济恢复发展。今年2月初，洪森首相特意访问北京，以表达对中国抗疫的支持。柬埔寨各界积极向中国捐赠口罩，西哈莫尼国王和莫尼列太后也向中国捐赠了15万美元。中国也给予柬埔寨极大支援。3月中旬，中国向柬埔寨派出12艘货轮，装运1000多个集装箱的制衣原材料，以解柬埔寨制衣行业的燃眉之急。此外，中国还向柬埔寨捐赠医疗物资、派出抗疫医疗专家组，有力支持了柬埔寨抗疫工作。这些都体现了柬中之间的深厚友谊，在任何一个困难时刻，我们都会相互支持，站在彼此身边。

　　疫情对全球经济影响巨大。中国在应对疫情冲击的同时，仍然为稳定区域和全球产业链供应链、保证贸易畅通做出不懈努力，有效减轻了疫情对东盟、对柬埔寨经济的消极影响，我们对此表示赞赏。柬埔寨倡导经济全球化，特别是贸易一体化、自由化，支持签署区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）和东盟—中国自由贸易区建设。近年来，贸易保护主义和单边主义在全球抬头，严重威胁多边贸易体系，导致全球贸易的不可预测性增大。在这样的背景下，拥有广阔消费市场和强大生产能力的中国给予了全球信心，中国通过共建“一带一路”等切实行动为经济全球化和贸易自由化作出重大贡献。可以肯定的是，疫情结束后，世界经济的复苏发展离不开中国。

　　（作者为柬埔寨商业大臣）


　　《 人民日报 》（ 2020年08月18日 03 版）
(责编：白宇)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved