中欧务实合作拉动世界经济复苏

比雷埃夫斯港作为中希共建“一带一路”的典范项目，为稳定全球供应链发挥了重要作用。图为鸟瞰比雷埃夫斯港。

新华社记者 吴 鲁摄

新冠肺炎疫情发生以来，中国和欧盟相互支持、相互帮助。中欧经贸往来经受住了冲击，展现出强大韧性并不断拓展合作领域。接受本报记者采访的中欧各界人士表示，中欧贸易保持活力，对双方及世界经济都是积极信号，共建“一带一路”为中欧经济发展提供了新机遇，中欧两大经济体应该发挥世界经济“双引擎”作用，拉动世界经济复苏和增长。

“与中国的贸易往来，成为我们业务增长的关键”

“尽管受到疫情以及英国‘脱欧’的双重影响，上半年港口业务量依然超过2500万吨，实现增长14%以上。这主要得益于欧洲同中国及远东地区的货物贸易往来。”比利时泽布鲁日港国际贸易业务主管佩皮恩·德弗雷斯表示。

这一成果来之不易。德弗雷斯说，疫情导致诸多行业不同程度停工停产，一些货轮甚至取消运输计划，业务受到很大影响。“与中国的贸易往来，成为我们业务增长的关键，其中，中远海运在畅通物流过程中发挥了重要作用。随着疫情缓解，贸易量迅速恢复，我们对今年的业绩充满信心。”

与泽布鲁日港一样，很多欧洲港口的中国业务分量不断增加。德国汉堡港亚洲市场主管马蒂亚斯·舒尔茨指出，汉堡港去年930万标箱业务中，有260万标箱来自同中国的贸易。此外，去年还有超过10万标箱是通过中欧班列运输的。

希腊比雷埃夫斯港日前发布数据显示，今年第一季度，港口业务量达137万标箱，高于去年同期，来自中国及远东地区的业务同样是该港快速增长的关键。在加强同中国的联系后，该港去年业务量达565万标箱，超越西班牙瓦伦西亚港，成为地中海第一、欧洲第四大港。

谈到中欧贸易为何能在疫情中保持活力时，中国社会科学院欧洲研究所研究员张敏认为，这主要得益于中欧之间日益密切和持续深化的经贸关系。虽然疫情对各行各业造成冲击，但中欧努力克服疫情带来的不利影响，维护社会经济秩序，始终秉持开放政策，稳定了正常的双边贸易。

“疫情防控期间，中欧班列的价值进一步显现”

今年4月，从济南出发的中欧班列抵达德国汉堡，为德国和其他欧洲国家带来急需的抗疫物资和风力发电机部件等产品。在疫情阴影下，中欧班列对保障中欧及铁路沿线国家和地区供应链的价值更加凸显。

汉堡港不仅同郑州等多个中国城市实现了常态化运营，还与中欧班列实现了陆海联运。目前，汉堡港是中欧班列在德国最大的运输枢纽，辐射德国及其他欧洲国家，是国际运输供应链的重要组成部分。“疫情防控期间，中欧班列的价值进一步显现。”舒尔茨说，中欧班列业务量大幅提升，为保障抗疫物资等货物运输发挥了关键作用，成为欧中之间又一种安全高效的运输方式。作为中欧班列的合作伙伴，汉堡港及其整个后勤系统将为之提供良好服务。

面对疫情挑战，中欧班列开拓新业务，实现逆势增长，不断刷新运营以来的纪录。中国国家铁路集团有限公司数据显示，上半年，中欧班列累计开行5122列，同比增长36%；6月开行1169列，再创历史新高。上半年，运送货物总量达到46.1万标箱，同比增长41%。中欧班列的逆势增长，为欧洲抗疫、保障欧洲产业链供应链稳定发挥了重要作用。

张敏认为，受疫情影响，全球航空和海运出现不同程度的禁飞、停运、减运等，中欧班列的逆势增长，更体现了中欧班列在稳定中欧经贸合作、保持全球产业链供应链有序运转方面具有独特优势。

法国法沃迪集团中欧铁路运输总监格扎维埃·旺德佩庞认为，在中欧班列、通信工具升级以及数字化支付应用助力下，欧中企业间的经贸往来更加便捷，欧中合作日益密切。“中欧班列不仅为欧中及沿线供应商提供了运输新渠道，还为欧中合作创建了新平台。”

联合国贸易和发展会议全球化和发展战略司司长理查德·科祖尔—赖特表示：“作为世界两大经济体，欧中经济总量约占全球的1/3。欧中经贸合作的稳定对全球产业链供应链的安全至关重要。”

“欧中密切合作有益于双方，更惠及全球”

今年7月，德国制药企业勃林格殷格翰在上海启动创新合作中心，并公布未来5年将在华增资4.5亿欧元。早在3月，勃林格殷格翰旗下的数字创新实验室就决定将其海外首个分支机构设在上海，首期投资额为300万欧元，携手中国本土创新人才一起加快寻找重大疾病突破性治疗的步伐。“中国是勃林格殷格翰在全球最重要的市场之一，也是全球数字健康创新的中心，我们将持续投资和深耕中国市场。”勃林格殷格翰大中华区总裁兼首席执行官高齐飞表示。

勃林格殷格翰投资中国、着眼长远发展，是欧洲企业投资中国的一个缩影。如今，越来越多的欧洲企业到中国投资，在这片充满商机的土地上成长壮大。同时，也有更多的中国企业到欧洲创业。2015年，中广核欧洲能源公司正式收购法国沙尔蒙风场。该公司目前在欧洲多国运营着16个项目，不仅加深了中欧能源合作，还用实实在在的成绩助力欧洲“绿色转型”。

比利时中欧数字协会负责人克劳迪亚·威尔诺迪表示，中国经济第二季度实现正增长，欧盟峰会就7500亿欧元规模的“恢复基金”达成一致，“这些都是重大利好消息，欧中合作为全球经济增长注入信心”。

欧盟智库布鲁盖尔研究所高级研究员艾丽西亚·加西亚·埃雷罗说：“疫情仍威胁全球公共卫生安全、经济稳定，欧中加强合作有助于全球经济复苏。降低地缘政治风险对世界经济的负面影响，急需欧盟与中国深化全方位合作。”

科祖尔—赖特认为，欧中经贸关系的加强将向国际社会释放重要的积极信号，这对于当前面临信心赤字、不确定性增加、复苏疲软的全球经济来说意义重大，“欧中密切合作有益于双方，更惠及全球”。

（本报布鲁塞尔8月16日电）

《 人民日报 》（ 2020年08月17日 03 版）

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