原标题：新华国际时评：纳瓦罗的假“困惑”与真低劣

新华社纽约8月14日电 题：纳瓦罗的假“困惑”与真低劣

新华社记者

白宫贸易顾问纳瓦罗近日接受福克斯电视采访时说，美国人对新冠疫情的愤怒主要是针对自己人而不是针对中国，让他感到“困惑不已”，他甚至认为，如果所有美国人的负面情绪都指向中国，那美国将能够更快地从疫病中恢复过来。对于如此荒诞不经的谬论，有美国网友回怼道，“他竟然把美国的无能归咎于中国，该困惑的是我们才对！”

事实摆在面前：自疫情暴发至今，美国确诊病例接近525万，死亡病例超过16.7万例，成为全球疫情最严重的国家。美执政当局在疫情防控方面犯下一系列低级错误，包括疫情之初的不作为；拒绝吸取其他国家的成功经验；政治凌驾于科学，连是否佩戴口罩都被政治化，坚持真理的科学家更是无端被打压；社会问题处理不当，游行示威加剧疫情蔓延等等。

尤需指出的是，一些手握权柄的政客为推卸责任把时间精力花在对外“甩锅”上，严重影响了国内疫情防控。从毫无根据地编造所谓病毒从实验室流出，到不负责任地退出世界卫生组织，再到“功夫流感”“中国病毒”等充满种族主义色彩的污名化称谓，纳瓦罗们以极其低劣的手段对外攻击抹黑，以无所顾忌的谎言彻底摧毁华盛顿的国际信誉。

实际上，顶着“经济学家”的头衔，又身处白宫贸易顾问高位，相信纳瓦罗不会不清楚美国民众的愤怒从何而来。尽管如此，他还故作无辜地对美国民众“是非不分”表达所谓的“困惑”。这种惺惺作态的背后只有两个解释：要么对疫情发生以来如此大力度“甩锅”却未能混淆视听而感到困惑；要么就是揣着明白装糊涂，硬着头皮也要把“甩锅”进行到底。

谎言可以欺骗一时，却不能欺骗一世。美国抗疫做得怎么样，政客们心知肚明，美国民众也看在眼里。中国国内抗疫的成效及为世界所做贡献为世人所称道，丝毫不容置疑。事实显而易见，美国民众还会被纳瓦罗们误导吗？

纳瓦罗的“困惑论”在福克斯新闻评论区遭遇了翻车。网友Grow评论道：“纳瓦罗和现政府故意把中国描绘成敌人，在所有事情上都一边自我吹嘘，一边把中国贬得一无是处。在疫情防控方面美国最没有资格指责别人。”网友GwizParks则指出：“纳瓦罗逻辑的问题在于故意忽视当局在最初四个月里应对这次全球健康威胁的无能，而这期间其他国家却动员资源和人力以科学的态度积极应对，有效减轻了疫情造成的损失。”

这已经不是纳瓦罗第一次在媒体上出丑。他曾因把新冠病毒称作“中国病毒”而被美国有线电视新闻网主持人盘诘得张口结舌；《今日美国》7月14日为平衡关于美国传染病专家福奇的评价而刊登了纳瓦罗对福奇的批评和指责，但同时在编者按里声明，纳瓦罗的观点属于“误导和缺乏逻辑”，与该报“忠于事实的标准不符”。

作为担任政府要职的学者，纳瓦罗理当以自己的学识为国建言。但他却与国务卿蓬佩奥等政客沆瀣一气，毫无底线，专注于谎言与阴谋，不但有违作为“经济学家”的行为准则，也完全抛弃了一位学者最起码的体面。

美国健康计量与评估研究所最新模型显示，按照目前的抗疫方式，到12月1日全美将有近30万人死于新冠肺炎。作为拥有全球最顶尖医疗水平的美国，却成为疫情最严重的的国家，这足以让世界充满讶异和困惑。如果纳瓦罗之流不改弦更张，继续甩锅推责而不是致力于国内抗疫，那么可以肯定的是，深陷困境的美国民众将以更大的愤怒回应他的“困惑”。

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