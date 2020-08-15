原标题：美高官称将对伊朗启动“快速恢复制裁”机制

新华社华盛顿8月14日电（记者刘品然）美国总统国家安全事务助理奥布莱恩14日称，美国将在联合国安理会启动“快速恢复制裁”机制，以恢复由联合国主导的对伊朗全面制裁。

安理会当天未通过美国提出的延长对伊朗武器禁运决议草案。奥布莱恩当晚在接受福克斯电视台采访时表示对此“失望但不惊讶”，他说美方接下来将在联合国采取强硬措施，使“快速恢复制裁”机制发挥作用。

美国常驻联合国代表克拉夫特当天也通过视频发表声明称，根据安理会第2231号决议，美国有权启动“快速恢复制裁”机制，并表示美国将在未来数日启动该机制并“不遗余力”延长对伊武器禁运。

中国常驻联合国代表张军14日表示，作为伊核协议退约者，美国已经丧失协议参与方资格，根本无权要求安理会启动“快速恢复制裁”机制。英、法、德三国外长6月在一份联合声明中也曾表示，不支持任何单边启动“快速恢复制裁”机制的尝试，认为这将对安理会造成严重不利后果。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。联合国安理会随后通过第2231号决议，对伊核协议加以核可，决定维持联合国对伊武器禁运至2020年10月18日。这一决议中设有“快速恢复制裁”条款，若伊朗被认为违反伊核协议，则将自动恢复2015年伊核协议达成前联合国对伊实施的制裁。

2018年5月，美国单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。

安理会本月13日起对美国提出的试图无限期延长对伊武器禁运决议草案进行书面投票。投票结果14日出炉：2票赞成，2票反对，11票弃权，决议草案未获通过。

(责编：燕勐、杨牧)