原标题：综合消息：中东多国新冠疫情处于上升阶段

新华社拉姆安拉8月15日电 综合新华社驻中东地区记者报道：中东地区多国新冠疫情仍处于上升阶段，尚无缓解迹象。

伊拉克疫情在宰牲节后进一步恶化，单日新增病例数不断上升。伊拉克卫生部14日发表声明说，该国新增确诊病例4013例，创该国自疫情暴发以来单日新高。截至当日，该国累计确诊168290例，累计死亡5709例，累计治愈120129例。伊拉克卫生部副部长哈齐姆·朱迈利当日表示，如此高的单日增长病例数敲响了警钟，民众必须意识到新冠疫情的严峻，而遵守防疫规定是减少感染的最重要因素。

以色列政府14日宣布，对该国聚集性活动人数进行限制：露天场所最多可容纳30人；不超过80平方米的室内场所最多可容纳10人；超过80平方米的室内场所最多可容纳20人。以卫生部当日公布数据显示，该国新增确诊病例1258例，累计91080例；累计死亡665例；累计治愈66965例。

伊朗卫生部14日宣布，该国新增确诊病例2501例，累计338825例；累计死亡19331例；累计治愈293811例，另有3956人为重症。

沙特阿拉伯卫生部14日宣布，该国过去24小时新增确诊病例1383例，累计295902例；累计死亡3338例；累计治愈262959例；现存确诊病例29605例，其中重症1782例。

土耳其卫生部长科贾14日在社交媒体上表示，该国当日新增确诊病例1226例，累计246861例；累计治愈228980例；累计死亡5934例。

其他一些中东国家14日更新的累计确诊病例数为：卡塔尔114532例，埃及96220例，阿曼82743例，科威特75185例，阿联酋63819例，巴林46052例，摩洛哥39241例，阿尔及利亚37664例，巴勒斯坦21056例，苏丹12162例，黎巴嫩8045例。（执笔记者：熊思浩；参与记者：张淼、尚昊、陈霖、涂一帆、王峰、郑思远、杨元勇、苏小坡、黄灵、李良勇、陈斌杰、马意翀、李碧念、王薇、郑一晗、冀泽、潘晓菁）

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