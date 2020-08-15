失道寡助！美学者：美号召“讨伐中国”的行动已彻底失败

中国日报网8月13日电 近日，美国智库卡托研究所高级研究员特德·盖伦·卡彭特在《美国保守派》杂志上发表文章，标题虽然写的是"美国率领其盟友与中国对抗"，但内文却不得不承认美国政府让其盟友（可能只有英国例外）一起讨伐中国的行动已经彻底失败。

此前，美国国务卿蓬佩奥访问英国时，在华为等颇具争议问题上向英国施加压力，欲使英国人就范，结果却是喜忧参半。在美国的胁迫下，英美很可能结成 "二国联盟 "，但欧洲其他国家就是不买账，亚洲也不买账。

英国《卫报》的国际事务编辑朱利安·博格精辟地解释了美国欲与他国结成 "联盟 "的原因。他说："特朗普政府应对新冠疫情失败，不仅让美国成为最大、最持久的热点，美国人被禁止前往世界大部分地区，也很难不让美国外交人员在劝诱其他国家政府共同对抗中国的过程中招致讥笑。

无论是摔掉电话，还是轻视德国总理默克尔、加拿大总理特鲁多、韩国总统文在寅等重要盟友，美国总统特朗普这些反复无常的任性之举早已使美国疏远了长期以来的盟友。

长期以来，澳大利亚被美国理所当然地视为对抗中国的堡垒，但这回澳大利亚对蓬佩奥的挑拨予以抵制。澳大利亚外长玛丽斯·佩恩表示：“我们与中国的关系非常重要，我们无意伤害两国的关系。”

在亚洲，印度和美国形成针对中国的 "民主联盟 "机会不大，因为印度无法轻易克服长期以来对美国的不信任。

即使是受条约约束成为美国坚定支持国和 "重要安全盟友 "的日本，也已表现出不愿意搭上已经失控的蓬佩奥列车的迹象，甚至是在比较温和的问题上也是如此，从日本《每日新闻》6月7日的这篇报道中可见一斑："日本选择不加入美国和其他国家的行列，为相关的香港法案抨击中国。"

至于韩国，按照韩国国会议长文喜相的说法，美国要求韩国 "要么选择中国，要么选择美国"的问题，就和 "问孩子你喜欢爸爸还是妈妈”的问题是一样的。此前，他在接受采访时表示："我们不能为了安全而放弃经济，也不能为了经济而放弃安全。"

中国国务委员兼外交部长王毅也在8月初接受新华社采访时强调：“双方没有必要也不可能去改变对方，而是都应尊重对方人民做出的自主选择。”

近一段时间以来，美国一直削弱他国对中国的支持力度，打造自己的联盟网络。但是，日本对美国单方面退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP）的方式感到不满。美国幼稚地退出各种军控协议，也未能增强美国的国际地位。

美国现任政府除了嘲讽联合国，在赢得盟友方面毫无作为，反而使其盟友大失所望。在新冠疫情期间退出世界卫生组织，也是美国政府“没谱”外交司空见惯的伎俩。

美国轻视传统机制，退出各项重要协议，破坏力之大，以至于政界随处可听见批评美国的声音。

"上个月，美国国务卿蓬佩奥再次发起了一场针对中国的演讲。"美国哥伦比亚大学经济学教授、联合国资深顾问杰弗里·萨克斯撰文写道。"蓬佩奥的讲话极端、过于简单化，是十分危险的。这很可能使美国走上与中国冲突的道路。"

同样有说服力的分析来自一些保守派作者，他们深知蓬佩奥鲁莽的举动是在向中国宣布新的 "冷战”，都希望能抑制蓬佩奥这些举动的不良影响。无论从什么角度看，都能明显感觉到美国的政策已经失去了方向。

"特朗普政府肮脏的小秘密是，政府没有战略。这是一个由相互竞争的政策企业家组成的‘蛇坑’，其中大多数人对中国或世界事务了解甚少，"美国哥伦比亚大学教授安德鲁·内森为美国《亚洲协会》撰文道，"对许多人来说，国内政治是关键考虑因素。"

内森教授指出，“蛇坑”里的“蛇”包括美国国务卿蓬佩奥、白宫顾问彼得·纳瓦罗和马修·波廷格、副总统迈克·彭斯、国家安全顾问罗伯特·奥布莱恩、联邦调查局局长克里斯托弗·雷和司法部长威廉·巴尔，以及 “编外人员”美国众议院前议长纽特·金里奇和美国极右翼民粹分子史蒂夫·班农等人。

好消息是，这个松散、不连贯的阴谋小集团已经陷入内斗。如果美国总统选举结果对现任总统不利，他们将无力发起新的 "冷战"。

我们只能希望美国的政客们能更加理智些。

关于作者：金培力(Philip J. Cunningham)是一名亚洲问题研究员。文章内容不代表《中国日报》观点。

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