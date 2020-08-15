原标题：全球疫情简报：英食品厂近300员工感染新冠 加美边境“非必要旅行”禁令延30天

新华社北京8月15日电 14日全球疫情简报：英食品厂近300员工感染新冠 加美边境“非必要旅行”禁令延30天

全球数据

世界卫生组织：截至欧洲中部时间14日10时（北京时间14日16时），全球新冠确诊病例较前一日增加286710例，累计达20730456例；死亡病例较前一日增加6713例，累计达751154例。

美国约翰斯·霍普金斯大学：截至北京时间15日6时27分，全球新冠确诊病例达21038816例，死亡病例为761938例。美国是全球疫情最严重的国家，确诊病例达5298879例，死亡病例为168207例。

新闻事件

据英国广播公司13日报道，英国北安普敦郡公共卫生官员证实，位于北安普敦镇的一个食品工厂近300名员工近日确诊感染新冠病毒。该工厂主要为连锁超市制作三明治。

加拿大公共安全部长布莱尔14日宣布，加拿大和美国同意将两国边境的“非必要旅行”禁令再延长30天至9月21日。布莱尔说，加拿大政府将继续采取必要措施，以确保加拿大公众的安全。

为抑制新冠疫情蔓延，西班牙卫生部14日宣布将暂时关闭全国夜生活场所。针对西班牙多地疫情近来出现反弹，西班牙卫生部14日与各自治区政府进行协商后就新的防疫政策达成一致，制订了11项措施，包括所有餐馆须在凌晨1点前关门，且午夜后不得接纳新顾客等。

墨西哥卫生部13日宣布，该国新冠确诊病例累计超过50万例，达到505751例，累计死亡55293例，累计治愈341507例。

据日本广播协会电视台统计，截至14日20时30分（北京时间14日19时30分），日本当日新增新冠确诊病例1358例，累计确诊53961例；新增死亡病例8例，累计死亡1085例。这意味着日本在连续3天单日新增确诊病例低于千例后，又连续2天单日新增确诊病例超过千例。

韩国中央防疫对策本部14日通报，当地时间13日零时至14日零时，韩国新增新冠确诊病例103例，其中本土感染病例85例，创下3月底以来韩国单日新增本土病例数最高纪录。

鉴于新冠疫情持续蔓延，新西兰总理阿德恩14日宣布，将该国最大城市奥克兰目前实施的3级防疫响应措施延长12天，与此同时，全国其他地区保持2级防疫响应，直至8月26日午夜结束。

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