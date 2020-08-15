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综合消息：俄计划年底起大规模接种新冠疫苗 乌克兰新增病例数创新高

2020年08月15日08:31  来源：新华网
 
原标题：综合消息：俄计划年底起大规模接种新冠疫苗 乌克兰新增病例数创新高

　　新华社莫斯科8月14日电 综合新华社驻亚欧地区记者报道：俄罗斯首款获国家注册新冠疫苗的研制单位14日表示，计划今年12月至明年1月开始大规模接种该疫苗。近期乌克兰防疫压力增大，14日报告新增病例数创疫情以来新高，首都基辅强化防疫隔离。因疫情有所减轻，中亚国家哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦准备放松部分管控措施。

　　据俄罗斯防疫指挥部14日消息，过去24小时俄新增确诊病例5065例，累计确诊912823例；莫斯科市新增确诊688例，累计确诊250991例；全俄新增死亡114例，累计死亡15498例；新增治愈6568例，累计治愈722964例。

　　俄首款获国家注册的新冠疫苗由“加马列亚”流行病与微生物学国家研究中心研制和生产。据国际文传电讯社报道，该中心主任金茨堡14日表示，目前只生产了数量有限的疫苗，本月将开始给感染新冠病毒风险较高的群体接种，今年12月至明年1月将开始大规模接种该疫苗。

　　乌克兰14日报告新增确诊病例1732例，创疫情以来单日新增确诊病例数新高，该数据已连续11天超过千例。该国截至14日累计确诊87872例，累计死亡2011例，累计治愈46797例。利沃夫州、切尔诺夫策州、罗夫诺州和首都基辅市的新冠患者收治医院的床位占用率超过50%，卫生部和基辅市政府正积极推进设立新一批新冠患者收治医院。

　　基辅市市长克利奇科14日宣布将强化防疫措施，例如严格要求在公共场所和乘公交车时戴口罩，禁止被防疫隔离或医学观察者擅自外出，限制举行文化、体育、娱乐等方面大规模群体活动等。

　　在外高加索地区，格鲁吉亚14日新增确诊23例，累计确诊1306例，累计死亡17例，累计治愈1085例。亚美尼亚14日新增确诊276例，累计确诊41299例，累计死亡814例，累计治愈34164例。亚美尼亚总理帕希尼扬13日表示，自疫情暴发以来，该国政府已累计投入约3亿美元用于支持经济和社会救助。

　　在中亚地区，截至14日，哈萨克斯坦累计确诊101848例，累计死亡1269例，累计治愈78633例。哈总理马明13日表示，由于该国疫情有所缓解，政府决定从本月17日起分阶段解除防疫隔离限制措施。

　　乌兹别克斯坦14日报告新增确诊468例，累计确诊33561例，累计死亡218例，累计治愈27213例。该国国家疫情防控特别委员会13日决定，自本月15日起，恢复国内航空和铁路运输，疗养院、旅馆、博物馆、理发店和私立教育培训机构等恢复营业；自17日起，允许除地铁以外的公共交通恢复运营；自20日起，允许建材市场、大型商场、体育馆等开放。

　　此外，塔吉克斯坦14日报告累计确诊7950例，累计死亡63例，累计治愈6741例；吉尔吉斯斯坦14日报告累计确诊41373例，累计死亡1491例，累计治愈33622例。（执笔记者：栾海；参与记者：李东旭、李铭、任军、蔡国栋、关建武）

(责编：燕勐、杨牧)
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