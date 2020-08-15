厂区四周花繁叶茂，大型喷水池矗立其间。车间里，污水经过脱氧、除磷等工序后，清澈的水不断流出；离子除臭装置、植物液喷淋系统等设备大大减少了污水处理过程中的异味。在伊拉克巴比伦省首府希拉市，由中国电力工程有限公司伊拉克分公司新建的大型花园式污水处理厂，显著改善了当地污水处理水平。该项目可满足未来25年内希拉市约50万人口的污水处理需求，当地居民感叹：“城市‘净水器’解决了大问题”。

当地居民穆罕默德讲起几年前家里面临的一个生活难题：每当亲友拜访时用水量增加或遇到下雨天，家里的污水池很快就储满，自己不得不一次次求助吸污队。雨季期间，地势较低的地方更是雨水沉积，人车通行都很困难。

希拉市只有一座30多年前建成的小型污水处理厂，日处理量很小。大多数家庭只能依靠自建污水池收集污水，吸污费用贵，吸污车数量也有限，许多来不及抽吸的污水外流，直接影响到当地居民的生活和身体健康。

应伊拉克公共事业部邀请，中国电力工程有限公司伊拉克分公司于2012年开始建设希拉污水处理项目，总投资8900万美元。去年6月，项目顺利通过初步验收，进入为期12个月的质保运行阶段。如今，希拉污水处理厂日处理污水10.7万吨，完全能够满足当地日常需求。此外，公司还为希拉市设计了雨污管网和泵站，全部建成后，整座城市的污水和雨水处理能力将显著提升。伊拉克污水处理总局局长阿巴斯说：“中国企业建设污水处理厂的技术与质量都是一流，希望能与中国企业有更多合作。”

该项目为当地提供了上百人的就业岗位，全程雇用当地员工比例最高时在60%以上。“是中国建设者帮助我们渡过了难关。”项目员工萨米·阿扎里来自伊拉克北部城市摩苏尔，常年动荡让家里的生活十分艰难。来到中国企业工作后，稳定的收入让他重拾对生活的信心。萨米说：“像我这样家庭困难的同事还有10多名，当我们收入周转不开时，公司会为我们预支部分工资，并时常到家中走访。在工作中，我们与中国朋友建立起了深厚友谊。”

中国电力工程有限公司伊拉克分公司总经理冯鸣表示：“疫情防控期间，我们将继续坚守，严格做好防疫措施，直到希拉污水处理厂顺利交付。”

《 人民日报 》（ 2020年08月15日 03 版）

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