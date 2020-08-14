综合消息：欧洲单日新增病例数持续上升 感染群体趋年轻化

新华社雅典8月13日电 综合新华社驻欧洲地区记者报道：世界卫生组织13日数据显示，欧洲地区过去24小时新增新冠确诊病例超过2.5万例，单日新增病例数连续3天上升，地区累计病例已超366万例。北欧、中欧和南欧国家均有感染群体趋于年轻化的报告，多国呼吁民众加强个人防护、减少非必要旅行，部分国家收紧防控措施。

德国单日新增确诊病例数近日连续破千，且年轻感染者明显增多。卫生部长施潘13日表示，此前一周德国新冠感染患者平均年龄为34岁。政府发言人赛贝特12日说，德国发生了多起疫情集中暴发事件，呼吁民众保持社交距离、遵守卫生规定。

瑞典公共卫生局13日表示，该国疫情趋稳，新增确诊病例有所减少，目前感染多发于20岁至39岁人群。瑞典交通运输部门提示，除非必要，最好不要进行长途旅行。

芬兰国家卫生与福利研究所13日建议居民在公共交通设施等无法保持安全社交距离的空间戴口罩。这是疫情发生以来芬兰官方首次在全国范围内建议居民戴口罩。总理马林当天对媒体说，政府目前正考虑施行区域性限制措施，同时呼吁民众合理安排旅行，尤其应避免前往疫情高风险国家。

瑞士近期新增确诊病例数持续攀升，政府决定将涉千人以上集会的禁令延长至9月底。此外，按照规定，8月15日起，所有乘坐在瑞士起降和经停航班的乘客在机舱内必须戴口罩。

英国卫生官员13日向当地媒体证实，北安普敦地区一家食品工厂近300名员工确诊感染新冠病毒。此外，英国卫生部当天宣布将在部分地区测试一款手机应用，该应用可及时提醒曾与确诊患者密切接触的人自我隔离并预约检测。因疫情出现上升苗头，英国一些地区重新开始实施较严格的防控措施。

罗马尼亚官方13日公布的数据显示，过去24小时，该国新增确诊病例1454例，新增死亡病例53例，两项数据均创疫情暴发以来新高。卫生部长特塔鲁当天表示，鉴于当前疫情不断加重，再次延长即将到期的戒备状态在所难免。

希腊国家公共卫生组织13日公布的数据显示，过去24小时，希腊新增确诊病例204例。卫生部长基基利亚斯12日说，8月以来希腊新冠确诊患者有年轻化趋势，平均年龄已降至36岁。

爱尔兰卫生部13日宣布该国新增确诊病例92例。近期爱尔兰疫情出现反弹，政府在部分地区再次实施疫情管控措施。

塞尔维亚卫生部13日宣布该国新增确诊病例247例。总统武契奇近日宣布将在多个城市建造新的新冠定点医院，同时将扩大现有医院的收治能力。

奥地利12日单日新增确诊病例194例，为近4个月最高值。奥卫生部门疫情数据模型显示，实施“解封”措施后，经济社会生活恢复和人员往来增多或为近期该国确诊病例增加的主要原因。

近一周以来，意大利单日新增确诊病例多次超过400例。当地媒体报道，越来越多的新增病例源自境外。部分地区开始对来自克罗地亚、希腊、马耳他和西班牙的旅客实施隔离措施。

克罗地亚13日报告新增确诊病例180例，创该国出现疫情以来新高。斯洛文尼亚近期新增确诊病例数有所上升。斯公共卫生机构数据显示，此前一周该国境外输入病例数已超本地感染病例数。（执笔记者：李晓鹏；参与记者：陈俊侠、和苗、石中玉、郭群、林惠芬、朱昊晨、张毅荣、彭立军、张家伟、高磊、张琪、于涛、温新年、李洁）

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